Oscar 2021: Saiba detalhes de como será a premiação na noite deste domingo durante a pandemia

O Oscar, a maior premiação do cinema acontece neste domingo (25), a partir das 20h. E por conta da pandemia do novo coronavírus a Academia de Hollywood teve que fazer várias mudanças para realizar um evento presencial, com as estrelas dos filmes indicados aos prêmios.

Em entrevista coletiva, o cineasta Steven Soderbergh, um dos diretos da cerimônia de apresentação, afirmou que o evento desta noite promete ser algo que nunca foi visto antes no Oscar, com três horas de duração. “Não será como nada que já foi feito antes. A pandemia abriu uma oportunidade de fazer algo nunca tentado. Queremos que a cerimônia tenha uma voz.”

Steven Soderbergh é um dos diretos que comandam a cerimônia do Oscar neste domingo. (Foto: Getty Images)



Apesar dos Estados Unidos estarem bem adiantados na vacinação contra o Covid-19, o evento contará com um rígido protocolo de segurança. Sodenbergh, inclusive, é o diretor de “Contágio”, um filme que aborda a história de uma pandemia fictícia, mas que se asemelha muito bem ao que estamos vivendo atualmente. O diretor ressalta que as pessoas presentes na cerimônia serão reduzidas. “Estamos vivendo no mundo da Covid. Teremos os indicados, convidados e apresentadores. Só isso. As únicas pessoas presentes.“

O Oscar realizado neste domingo, começa a partir das 20h. (Foto: Getty Images)



Como nem todos os indicados aos prêmios poderão estar em Los Angeles, cidades da Europa, como, por exemplo Londres, também terá um espaço destinado os indicados, em cenários semelhantes ao do evento principal.

Cerimônia terá diversas estrelas apresentando os prêmios nesta noite. (Foto: Getty Images)



Saiba detalhes da cerimônia do Oscar que acontece neste domingo:

– O evento a partir das 20h, e será transmitido pelo canal TNT.

– Steven Soderbergh um dos diretores do evento promete um evento de 3 horas de duração

– Haverá cenários iguais ao de Los Angeles em outras cidades da Europa, por exemplo, para os indicados os prêmios que não estaram presentes no evento dos Estados Unidos

– Máscara é um acessório indispensável para o evento deste noite

– A imprensa será reduzida para manter o distanciamento social e os entrevistados ficaram longe dos repórteres e câmeras

– O número de pessoas no evento também será reduzido, com apenas ndicados, convidados e apresentadores.