Oscar 2021: saiba onde assistir aos filmes ganhadores do prêmio da Academia | Vencedores do Oscar

Com dois meses de atraso devido à pandemia da Covid-19, o Oscar 2021 foi realizado no último domingo (25), nos Estados Unidos. O evento teve o Red Carpet limitado e não contou com a tradicional pós-festa.

Mank, dirigido pelo renomado David Fincher, foi o filme que mais recebeu indicações para a 93ª edição do Oscar, em 10 categorias, mas levou apenas duas estatuetas, por melhor fotografia e melhor design de produção.

Já o longa Nomadland, lembrado seis vezes na principal premiação do cinema mundial, conquistou os troféus de melhor filme, melhor direção, com Chloé Zhao, e melhor atriz, pela atuação de Frances McDormand.

Abaixo, o Bolavip Brasil listou todos os vencedores do Oscar 2021 e preparou uma orientação para você, leitor, saber onde assistir aos filmes que faturaram as estatuetas. Confira!

Saiba onde assistir aos filmes vencedores do Oscar 2021

Melhor filme

Nomadland – Em cartaz nos cinemas

Melhor direção

Chloé Zhao, de Nomadland – Em cartaz nos cinemas

Melhor ator

Anthony Hopkins, de Meu Pai – Now e Google Play

Melhor atriz

Frances McDormand, de Nomadland – Em cartaz nos cinemas

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya, de Judas e o Messias Negro – Disponível nos cinemas

Melhor atriz coadjuvante

Youn Yuh-jung, de Minari – Disponível nos cinemas

Melhor filme internacional

Druk – Mais uma rodada (Dinamarca) – Now, Apple TV e Google Play

Melhor roteiro adaptado

Christopher Hampton e Florian Zeller, de Meu Pai – Now e Google Play

Melhor roteiro original

Emerald Fennell, de Bela Vingança – Deve estrear nos cinemas em maio no Brasil

Melhor figurino

Ann Roth, de A Voz Suprema do Blues – Netflix

Melhor trilha sonora

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, de Soul – Disney+

Melhor animação

Soul – Disney+

Melhor curta de animação

Se algo acontecer… te amo – Netflix

Melhor curta-metragem de ficção

Dois estranhos – Netflix

Melhor documentário

Professor polvo – Netflix

Melhor som

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Blath, por O Som do Silêncio – Amazon Prime Video, Now, Google Play, Apple TV e Looke

Melhor canção original

Fight for you, de Judas e o Messias Negro – Disponível nos cinemas

Melhor cabelo e maquiagem

Sergio López Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson, por A Voz Suprema do Blues – Netflix

Melhores efeitos visuais

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher, por Tenet – Now, Apple TV, Google Play, Looke

Melhor fotografia

Erik Messerschmidt, por Mank – Netflix

Melhor edição

Mikkel E.G. Nielsen, por O Som do Silêncio – Amazon Prime Video, Now, Google Play, Apple TV e Looke

Melhor design de produção

Donald Graham Burt e Jan Pascale, por Mank – Netflix