Oscar 2021: Saiba quando será a cerimônia de premiação e confira os indicados para as principais categorias | Oscar 2021

Principal premiação do cinema em Hollywood chega em sua 93ª Cerimônia e acontecerá no domingo, dia 25 de abril. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de entrega dos troféus do Oscar 2021 será ao presencial, mas com transmissão ao vivo em diferentes locais. Os prêmios geralmente são entregues logo no começo do ano, em fevereiro, porém, por conta das restrições sanitárias, teve que ser adiada.

A pandemia também modificou os filmes que foram indicados nesse ano para o Oscar 2021. Por conta da ausência de produções maiores de grandes estúdios, que ficaram paralisadas pelas restrições sanitárias, os filmes feitos pelas produções dos serviços de streamings ganharam força.

Oscar acontece no dia 25 de abril. (Foto: Getty Images)



Esta edição do Oscar 2021 também marca a primeira vez que duas mulheres são indicadas na categoria melhor direção, Chloé Zhao, pelo filme Nomadland e Emerald Fennell, com a película Bela Vingança.









Veja abaixo as principais indicaçõs ao Oscar 2021:

Melhor filme

“Meu pai”

‘”Judas e o messias negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Bela vingança”

“O som do silêncio”

“Os 7 de Chicago”

Melhor atriz

Viola Davis – “A voz suprema do blues”

Andra Day – “Estados Unidos Vs Billie Holiday”

Vanessa Kirby – “Pieces of a woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Carey Mulligan – “Bela vingança”

Melhor ator

Riz Ahmed – “O som do silêncio”

Chadwick Boseman – “A voz suprema do blues”

Anthony Hopkins – “Meu pai”

Gary Oldman – “Mank”

Steve Yeun – “Minari”

Melhor direção

Thomas Vinterberg – “Druk – Mais uma rodada”

David Fincher – “Mank”

Lee Isaac Chung – “Minari”

Chloé Zhao – “Nomadland”

Emerald Fennell – “Bela vingança”

Melhor atriz coadjuvante

Maria Bakalova – “Borat 2”

Glenn Close – “Era uma vez um sonho”

Olivia Colman – “Meu pai”

Amanda Seyfried – “Mank”

Yuh-Jung Youn – “Minari”

Melhor ator coadjuvante

Sacha Baron Cohen – “Os 7 de Chicago”

Daniel Kaluuya – “Judas e o messias negro”

Leslie Odom Jr. – “Uma noite em Miami”

Paul Raci – “O som do silêncio”

Lakeith Stanfield – ‘Judas e o messias negro”

Melhor roteiro original

“Judas e o Messias negro”

“Minari”

“Bela vingança”

“O som do silêncio”

“Os 7 de Chicago”