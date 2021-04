Oscar 2021: veja os indicados a melhor filme e saiba qual é favorito para levar o prêmio | Oscar de melhor filme

O Oscar 2021 acontece na noite deste domingo (25), nos Estados Unidos, em cerimônia prevista para iniciar às 21h (de Brasília). Já o tradicional Red Carpet deve começar um pouco mais cedo, a partir das 19h30.

A 93ª edição do ‘The Oscars’ conta com oito indicados na categoria melhor filme: Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago.

Chloé Zhao, diretora de Nomadland. Foto: Getty Images



O longa Nomadland, dirigido pela chinesa Chloé Zhao, é apontado como o favorito para levar o prêmio de melhor filme. A obra segue a trajetória de Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos que perde tudo durante a Grande Recessão.

Vale lembrar que Nomadland já ganhou o status de melhor filme em premiações como Globo de Ouro, Bafta e Spirit Awards.

Oscar 2021: confira os indicados ao prêmio de melhor filme

“Meu Pai”

“Judas e o Messias Negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Bela Vingança”

“O Som do Silêncio”

“Os 7 de Chicago”