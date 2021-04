Oscar 2021: Veja quem são os apresentadores da 93º cerimônia | Oscar 2021

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Oscar 2021, que geralmente é realizado em fevereiro, teve que ser adiado até abril. Com a situação bem melhor do que no começo do ano, Los Angeles vai poder celebrar o maior evento cinematográfico que existe neste fim de semana, no do domingo, 25 de abril, a partir das 20h, Union Station e e do tradicional teatro do Oscar, Dolby Theatre, em Hollywood.

Por poder realizar o evento presencialmente, é claro que a produção chamou atores de peso para apresentar a cerimônia que celebra a 93º entrega do troféu aos melhores atores, atrizes, diretores, filmes, canções originais, figurinos e muito mais categorias.

Steven Martin e Cris Rock em apresentação do Oscar de 2020. (Foto: Getty Images)



Harrison Ford, Brad Pitt e Reese Witherspoon, irão subir no palco para apresentar categorias, assim como os principais vencedores do Oscar do ano passado, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger e Laura Dern.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui.