Oscar 2021: veja todos os vencedores da principal premiação do cinema mundial | The Oscars

O Oscar 2021 aconteceu na noite do último domingo (25), em cerimônia realizada simultaneamente no Dolby Theatre e na Union Station de Los Angeles. O evento contou com restrições devido à pandemia da Covid-19, sem direito a festa após o espetáculo.

Conforme previsto por críticos de cinema, Nomadland foi o destaque da premiação. O longa faturou três estatuetas, nas categorias melhor filme, melhor atriz (Frances McDormand) e melhor direção (Chloé Zhao).

A Academia surpreendeu no prêmio de melhor ator. O aclamado Anthony Hopkins levou a melhor, mas muitos acreditavam que Chadwick Boseman, falecido em decorrência de um câncer de cólon, receberia o Oscar póstumo.

Confira todos os vencedores do Oscar 2021

Melhor filme

Nomadland

Melhor direção

Chloé Zhao, de Nomadland

Melhor ator

Anthony Hopkins, de Meu Pai

Melhor atriz

Frances McDormand, de Nomadland

Melhor ator coadjuvante

Daniel Kaluuya, de Judas e o Messias Negro

Melhor atriz coadjuvante

Youn Yuh-jung, de Minari

Melhor filme internacional

Druk – Mais uma rodada (Dinamarca)

Melhor roteiro adaptado

Christopher Hampton e Florian Zeller, de Meu Pai

Melhor roteiro original

Emerald Fennell, de Bela Vingança

Melhor figurino

Ann Roth, de A Voz Suprema do Blues

Melhor trilha sonora

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, de Soul

Melhor animação

Soul

Melhor curta de animação

Se algo acontecer… te amo

Melhor curta-metragem de ficção

Dois estranhos

Melhor documentário

Professor polvo

Melhor documentário de curta-metragem

Collete

Melhor som

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Blath , por O Som do Silêncio

Melhor canção original

Fight for you, de Judas e o Messias Negro

Melhor cabelo e maquiagem

Sergio López Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson, por A Voz Suprema do Blues

Melhores efeitos visuais

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher, por Tenet

Melhor fotografia

Erik Messerschmidt, por Mank

Melhor edição

Mikkel E.G. Nielsen, por O Som do Silêncio

Melhor design de produção

Donald Graham Burt e Jan Pascale , por Mank