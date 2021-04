Oscar 2021:Oscar 2021: Confira quanto custaram os indicados a melhor filme | Oscar 2021

A maior premiação do cinema, o Oscar, acontece neste domingo (25), às 20h, em Los Angeles. Por conta da pandemia do novo coronavírus, que impactou diretamente nas produções cinematográficas, os principais lançamentos do ano passado foram de trabalhos independentes ou produções próprias das plataformas de streaming.

Os indicados para a categoria “Melhor Filme”, têm indicações das plataformas de streaming, a Netflix bateu seu recorde de indicações com 35 nomeações em 2021 e foi seguida por Amazon Prime Video com 12 indicações e Disney+ com 15.

Oscar acontece neste domingo (25), a partir das 20h. (Foto: Getty Images)



Outra mudança em relação a 2020 foram os orçamentos dos filmes. Os valores são bem inferiores aos das edições passadas, que teve cerca de US$ 11 milhões a US$ 160 milhões investidos nos nove indicados a “Melhor Filme”. Neste ano, o filme mais caro só teve US$ 35 milhões.

Se não consegue visualizar a enquete, clique aqui para votar!

Quanto custaram os indicados na categoria de melhor filme?

“O Som do Silêncio”

Apesar de não ser divulgado oficialmente, estima-se que foi gasto entre US$ 1 milhão e US$ 9 milhões.

“Minari”

Foram investidos cerca de US$ 2 milhões para filmar a película norte-americana.

“Nomadland”

A maior aposta para vencer o prêmio de melhor filme da 93ª cerimônia do Oscar teve um investimento de US$ 5 milhões.

“Bela Vingança”

Não teve os valores divulgados, porém, a estimativa é de que não teve um grande investimento.

“Meu Pai”

Estrelado pelo ator Anthony Hopkins, que concorre ao prêmio de Melhor Ator, o filme teve um investimento pesado de US$ 20 milhões.

“Mank”

Produção original da Netflix lançada em 2020, acredita-se que teve um investimento de aproximadamente US$ 25 milhões.

“Judas e o Messias Negro”

Dirigido pelo norte-americano Shaka Kin investimento beira a US$ 26 milhões.

“Os 7 de Chicago”

Outra produção original da Netflix, e acredita-se que teve um investimento de aproximadamenteUS$ 35 milhões.