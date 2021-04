Óscar Ruiz estreia virando o jogo para o Tricolor e Dado comenta: “Nossos jogadores vão ter que entender como ele joga”

Neste sábado (10), o Bahia conquistou uma vitória importante pela Copa do Nordeste ao vencer o ABC-RN, por 2 a 1. O trinfo, de virada sobre o time de Natal, garantiu a passagem do Esquadrão para as quartas de final da competição. O gol de Gilberto empatou a partida e lhe conferiu a artilharia da Copa do Nordeste ao balançar as redes pela sexta vez. O gol da virada Tricolor veio dos pés do estreante Óscar Ruiz, que garantiu a vitória logo que participou de sua primeira jogada. O técnico Dado Cavalcanti comentou sobre a atuação do atacante paraguaio:









“Desde que chegou, tenho conversado com ele, sobre as expectativas que tenho. Na entrada ele já demonstrou quais são seus predicados, sua contribuição. Tanto faz o lado de jogo, canhoto, rápido, que tem um tempo de ataque ao espaço fantástico. Nossos jogadores vão precisar ter um pouco mais de contribuição ofensiva, entender como ele joga porque ele se posiciona muito bem na defesa adversária. Essa diagonal, esse ataque à última linha, é algo que sempre me chamou atenção. Foi importante ele ter entrado, ter feito o movimento que vamos esperar que ele faça mais vezes para os companheiros entenderem o perfil de jogo”, pontuou o treinador.

Gilberto, que empatou a partida no começo do segundo tempo, também concedeu entrevista após o jogo e ressaltou os caminhos que o Tricolor deve seguir na sequência da temporada:

“Acho que o grupo está de parabéns. A gente sofreu um gol no começo do jogo, tivemos maturidade de continuarmos jogando da mesma forma, buscando o resultado e conseguimos, o que era o mais importante. Mas temos que seguir melhorando em muitos aspectos dentro do jogo. Logo em seguida vem aí as fases finais, a Sul-Americana e depois o Brasileirão. Temos que estar na ponta dos cascos para quando começar o Campeonato Brasileiro, estar bem”, detalhou o atacante.

Gilberto é o artilheiro da Copa do Nordeste – Foto: Flickr Oficial Esporte Clube Bahia – autor: Felipe Oliveira



Agora, o Esquadrão de Aço enfrenta o CRB nas quartas de final. A disputa, que será realizada em jogo único, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, no próximo final de semana (17 ou 18, ainda é aguardada a definição). Gilberto não deixou de destacar esse aspecto positivo para o Bahia: “É importante a gente ter esse confronto dentro da nossa casa, estamos indo muito bem dentro de casa e se o triunfo se concretizar, será muito bom para nós”, finalizou o atleta.