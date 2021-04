Óscar Ruiz expõe papo com Maxi Biancucchi sobre o Bahia e revela suas características: “Expectativas são grandes”

A manha desta sexta-feira (9) foi de apresentação oficial no Bahia. Realizando treinamentos na Cidade Tricolor desde a última quarta-feira (7), o meia-atacante Óscar Ruiz falou pela primeira vez em entrevista coletiva como reforço do clube. Ex-jogador do Cerro Porteño (PAR), o paraguaio, de 29 anos, teve 50% dos seus direitos adquiridos pelo Tricolor e assinou contrato até 2023.









O novo reforço do Esquadrão, antes de chegar ao clube, teve um papo definitivo com Maxi Biancucchi, que jogou em Salvador entre 2014 e 2016. “Me reuni com Maxi, me falou muito bem do clube, maravilhas. Desde o primeiro momento que o Bahia declarou interesse em mim, não houve nenhum momento que não quis vir para cá. Agradeço a confiança do grupo e vou trabalhar duro para pode corresponder dentro de campo“, expôs.

Revelado no Libertad, Óscar Ruiz nunca antes havia deixado seu país, também defendendo General Caballero, Guaraní, Rubio Ñú, Deportivo Capiatá, Sportivo Luqueño e o Cerro Porteño, onde estava desde 2017. Ainda desconhecido em solo brasileiro, ele tratou de apresentar suas características à torcida.

Óscar Ruiz: apresentado oficialmente (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação)



“No Cerro atuei na ponta direita ou esquerda. na verdade, posso atuar dos dois lados. O professor já conversou comigo, me disse que a intenção que quer de mim. Estou em condições de fazer esse trabalho“, disse. “É minha primeira experiência fora do país. As expectativas são grandes. Espero me sair bem. Meu jogo, eu gosto de cortar para abrir o espaço, chegar na zaga rival e dar assistências“, adicionou.

O meio-campista, que teve passagem pela base da Seleção Paraguaia, apontou os motivos que o levaram a escolher a fechar com o Esquadrão. “Escolhi o Bahia por ser um clube muito grande no Nordeste, um clube muito apaixonado. Quando cheguei aqui, a estrutura me pareceu incrível, muito lindo. Pronto para um atleta trabalhar, e isso me deixa muito feliz“, completou.