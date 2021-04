Osorio está próximo de assinar com o Santos, diz Fox Sports México; torcida do Santos cria #FicaHolan nas redes

O Peixe está sem treinador. O pedido de demissão do técnico Ariel Holan pegou tanto a direção, quanto a torcida do Alvinegro Praiano de surpresa. A massa se movimentou e foi para as redes pedindo que o treinador argentino demovesse seu desejo de deixar a Vila. Nesta segunda-feira (26), a #FicaHolan chegou a ser a quinta mais comentada do Brasil no Twitter. A informação é do Globoesporte.com.









Entretanto, um nome surge como o futuro técnico do Santos, segundo o jornalista Gustavo Mendoza, da FoxSports do México, Juan Carlos Osorio está próximo de assinar com o Peixe. Antes de se tornar treinador da seleção de seu país, Osório comandou o São Paulo em 2015, por cerca de 5 meses. Atualmente Osorio não treina nenhuma equipe.

A ideia de tentar com que Holan volte atrás da decisão de partir, tem como inspiração a mesma situação vivida pelo técnico quando comandava o Independiente-ARG. Em 2017, Ariel sofreu ameaças e pediu para sair do Diablo Rojo, porém, três dias depois, reconsiderou e permaneceu no clube de Avellaneda até 2019.

De fato, as críticas e a ‘cornetagem’ pesaram para que Holan resolvesse pedir demissão do Peixe. O treinador se sentiu incomodado pelas pichações no muro da Vila Belmiro, que protestaram sobre o desempenho do Santos após o time perder para o Barcelona de Guayaquil no primeiro jogo da Libertadores. Outro movimento que impactou negativamente o argentino, foi a presença de torcedores na porta de sua casa, em manifestações pela derrota para o Corinthians por 2 a 0.

Conversei com uma pessoa próxima de Holan e mostrei a #FicaHolan, mas a resposta foi negativa: “Não é possível”. A explicação é que no Independiente o problema foi a ameaça, enquanto no Santos há também um problema no “projeto desportivo”. https://t.co/NXnJKtfZ1F — Eder Traskini (@EderTraskini)

April 26, 2021





Mas nesse caldo de decepções, também há o fato de que Holan não sentiu progresso em seu trabalho no Santos, ou seja, se sentiu engessado pelos problemas do clube, como a proibição em fazer contratações, o que o deixou perspectivas. O fato foi confirmado pelo jornalista Eder Traskini, do Uol Esporte. Em contato com uma pessoa próxima do treinador, o jornalista e mostrou a #FicaHolan, mas a resposta foi negativa: “Não é possível”. A fonte declarou que além das ameaçar há problemas no “projeto desportivo”.