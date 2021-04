Ousada, Juliette canta jingle da Band FM na festa do BBB e arranca risos · .

Juliette Freire arrancou risadas de Pocah ao cantar o jingle da Band FM, durante a festa no BBB21, da Globo, na madrugada deste sábado (17). A advogada reproduziu a letra de Na Hora de Amar, sucesso nos anos 1990 da dupla Cleiton e Camargo, da maneira como costumava ouvir no passado, com a vinheta da rádio no meio.

“Você deve estar na Band FM… Com medo de contar… Que o seu amor, por mim acabou…”, cantou a paraibana baixinho, no ouvido da funkeira, que entendeu a referência e começou a rir. A produção não percebeu que Juliette citou uma emissora concorrente no reality show.

O perfil no Instagram da Band FM Sorocaba, do interior de São Paulo, publicou o vídeo do momento inusitado da sister, e comemorou o prestígio.

“Juliette sendo Juliette. Sabe tudo de rádio. A sua rádio, do seu jeito. Festa da sexta no BBB com vinheta na voz da linda Juliette”, dizia mensagem escrita na legenda da postagem, como você pode ver abaixo:

Diversos internautas, que acompanhavam a festa em tempo real, acharam hilária a lembrança inesperada de Juliette e repercutiram no Twitter. Veja a seguir:

Meu pai amadoh Juliette divulgando a Band FM na Globo 🗣🗣🗣 jaja o pennnn vem #BBB21

— Gladiator Intocável🌵☀️ (@LivieFixer) April 17, 2021

Em plena Globo, Juliette cantando “na Band FM” 😂 #BBB21

— ⊰ Lady Pembroke ⊱ 🌵 (@raynebrito) April 17, 2021

a juliette falando “band fm” enquanto toca a musica KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

— vittoria de lucas (@melinavstokoff) April 17, 2021

Juliette: você deve estar NA Band FM HAHAAHAHAHAAH EU TBMMM JUH CANTO ASSIM #FESTABBB21#BBB221

— BBB21 – FOGO NO PLAY (@any_bbb21) April 17, 2021