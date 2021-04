‘Outro projeto sairá em breve’

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez ainda não desistiu do projeto da Superliga e deixou claro que prepara novidades para reformular a ideia, que acabou perdendo força com a saída da maioria dos clubes que estavam dispostos a disputar a nova competição num primeiro momento. Em entrevista ao jornal espanhol “As“, o dirigente ainda deixou claro que existe um contrato que impede o movimento iniciado por estas equipes no início da semana.

“Não vou explicar agora o que é um contrato vinculativo. Mas vamos, os clubes não podem sair. Alguns, sob pressão, tiveram que dizer que vão embora. Mas esse projeto ou outro muito parecido seguirá em frente, espero que em breve”, começou por dizer o mandatário.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em relação ao novo projeto, que segundo Florentino já está sendo formulado, o presidente dos Blancos espera conseguir colocá-lo em prática o quanto antes.

“É preciso fazer isso o mais rápido possível, mas primeiro você tem que explicar o projeto para as pessoas de boa fé, que foram manipuladas por aqueles que não tinham outro objetivo a não ser defender seus privilégios. Talvez pensem que isso vai ser bom para eles, mas estão errados”, prosseguiu.

Por último, Florentino ainda foi questionado sobre a possibilidade do Real Madrid ser prejudicado com uma possível participação nesta nova liga independente e deixou claro que não teme por nada.

“Na Europa democrática em que vivemos, ninguém consegue pensar nisso”, disse o dirigente, que ainda finalizou dizendo sobre a sua preocupação com o Real e os demais clubes europeus, que na sua visão, podem quebrar muito em breve.

“(Falta) muito pouco (para isso), as equipes também terão que vender seus melhores jogadores e cada vez menos todos estarão interessados. A pandemia não é apenas o que já sofremos, mas o que deixará em conseqüências econômicas”, concluiu.