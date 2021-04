Pablo comemora quebra de tabu contra o Palmeiras e revela ‘segredo’ do São Paulo após parada

Duas vitórias em dois clássicos, quatro vitórias seguidas e quebra de tabu contra o Palmeiras. A noite de sexta-feira (16) do São Paulo foi excelente no Allianz Parque, graças ao gol de Pablo no segundo tempo.

O atacante, que chegou a três gols na temporada, comemorou a vitória, disse ter visto o Tricolor jogando melhor que o rival e ainda apontou o que o time fez durante a pausa dos jogos para retornar em bom nível.

“Estou muito feliz com o gol, com a vitória. A equipe fez um jogo muito diferente, acredito que dominamos a partida, merecíamos a vitória. É bom voltar a vencer o Palmeiras depois de um tempo no Paulista”, disse em entrevista ao Premiere.

“A equipe está de parabéns pelo jogo. A gente, nesse período de parada que teve, trabalhamos bastante, focamos bastante. Foi uma semana com quatro jogos. Demonstramos que todos são importantes”, completou.

Com a vitória desta sexta, o São Paulo encerrou uma sequência de 13 partidas sem vencer o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, além de encerrar a invencibilidade do time rival na edição de 2021 do torneio.

Depois da sequência de quatro jogos em sete dias, o Tricolor agora volta suas atenções para a estreia na Conmebol Libertadores, na próxima terça-feira (20), às 21h30, contra o Sporting Cristal, no Peru.