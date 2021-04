Pablo é afastado e Crespo vive dilema entre dois nomes para escalar o Tricolor que enfrenta o Santo André

O Tricolor do Morumbi tem confronto com o Santo André marcado para esta sexta-feira (23) pelo Campeonato Paulista. O time de Hérnan Crespo tem a certeza de uma baixa em sua linha ofensiva, já que Pablo está afastado por conta de um trauma nas costas. Com o centroavante fora dos planos para enfrentar o time do ABC paulista, Crespo terá que decidir entre Rojas ou Eder.









O problema de Pablo começou na partida do Tricolor diante do Sporting Cristal, pela Libertadores. O jogador reclamou de dores na costas no vestiário, no pós-jogo, e despertou um alerta no departamento médico do clube. Nesta quinta-feira (22), não trabalhou com bol, pois deu início ao tratamento.

Crespo deve poupar titulares para o jogo do Paulistão que acontece no Morumbi, entretanto, tem de volta à sua disposição Igor Vinicius e Lucas Perri, que retornam após tratarem de problemas de lesão. Diego Costa, Talles Costa e Bruno Rodrigues, que também ficaram de fora do jogo no Peru, estão relacionados para enfrentar o Santo André.

Contudo, o Soberano que vai a campo para enfrentar o ‘Ramalhão’ no Morumbi deve ter a provável escalação: Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda e Léo; Galeano (Igor Vinicius), Talles Costa, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Rojas (Eder) e Vitor Bueno.