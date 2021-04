“Paciência tem limite e a nossa acabou”: Com Réver na lista, Organizada do Atlético pede saída de 3 jogadores

O Atlético segue sem dar amostras do que realmente pode ser nessa ‘Nova Era’. Mesmo com alto investimento e jogadores de nível mundial, o Galo não consegue desempenhar um bom futebol e ser protagonista no cenário esportivo. Com nomes como Hulk, Keno, Eduardo Vargas e Nacho no elenco, o time mineiro sofre para encontrar um modelo de jogo ideal.









Sob o comando de Cuca, que retornou ao clube depois de ter conquistado a inédita Libertadores em 2013, o Atlético não vem agradando seus torcedores – que na maioria pedem a demissão do técnico. Na última quarta-feira (21), o Galo estreou na competição continental, fora de casa, diante do Deportivo La Guaira, da Venezuela, e ficou no empate em 1 a 1.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Novamente com uma atuação burocrática e com dificuldades em se impor contra um adversário tecnicamente mais fraco, o time mineiro despertou a ira do seu torcedor. Em publicação feita nas redes sociais, a principal torcida organizada do Atlético, a ‘Galoucura‘ pediu a saída do lateral-direito Guga, do volante Allan e do zagueiro Réver.

“Guga, Alan, sinceramente, vocês acham que merecem vestir a camisa do Clube Atlético Mineiro? Façam uma auto análise e vejam, só lambança! Estamos cansados de jogadores chinelinho e a partir de hoje, pedimos a saída dos mesmos! Rever, agradecemos por todo o trabalho prestado em nosso clube. A sua história jamais se apagará, mas hoje, não dá mais”, escreveu.

Mas nem leva a mal não, quando eu vi que o galo tinha tomado gol pra zagueiro, pensei nu, deve ter sido bola parada…

Vou nem falar nd do senhor guga não, Allan plmds, e Rever mt obrigado por tudo, nao e por esse lance nao, mas ja deu sua hora ja… — Itin (@ItaloCaldeira53)

April 22, 2021





“Em nome de toda massa atleticana, fica a nossa reivindicação! Pedimos a saída urgentemente desses jogadores. Paciência tem limite e a nossa acabou!”, concluiu. A pedido de Cuca, a diretoria do Atlético segue no mercado e não considera o elenco “fechado”. A tendência é que haja mais contratações no decorrer da temporada.