Pacificador: James Gunn pode se concentrar em produzir mais séries

Em entrevista recente ao Den of Geek, James Gunn brincou com a possibilidade de se dedicar exclusivamente à produção de séries. Atualmente, o produtor e roteirista filma a 1ª temporada de Peacemaker (Pacificador, em português), uma série derivada de Esquadrão Suicida, diretamente para o HBO Max.

Durante a conversa, Gunn disse, entretanto, que só poderia concentrar suas energias criativas em seriados depois de concluir um projeto bastante especial na Marvel. “Eu adoro produzir Peacemaker“, revelou ele. “E eu poderia ficar apenas trabalhando com produções televisivas depois de Guardiões da Galáxia 3. É uma grande possibilidade”, acrescentou.

O formato das séries é bastante atrativo para os produtores, sobretudo porque há mais possibilidades de extensão das narrativas. Dessa maneira, o apelo para esse segmento é forte e por isso James Gunn pensou em continuar na área.

No entanto, é válido destacar que os comentários foram mais brincalhões que definitivos. Ainda na entrevista, ele revelou que os problemas relacionados à bilheteria não atingem as séries, o que seria bastante agradável de se lidar.

(HBO Max/Reprodução)Fonte: HBO Max

“Quem sabe? Estou aberto para o que for mais gratificante para as narrativas em todas as suas formas”, esclareceu, posteriormente, por meio de sua conta oficial no Twitter.

Peacemaker: saiba mais sobre a série de James Gunn no HBO Max

Anteriormente, foi revelado pelo próprio produtor e roteirista que Peacemaker surgiu durante a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus. E, recentemente, Gunn comentou que estava muito empolgado com as características da série.

“É uma oportunidade única de mergulhar nas questões da atualidade por meio das visão deste anti-herói super babaca”, contou. “Estou muito animado para expandir o universo de Esquadrão Suicida e poder trabalhar novamente com John [Cena] e grandes amigos da Warner Bros.”, concluiu.

Portanto, não perca! Peacemaker está prevista para ser lançada em 2022 pelo HBO Max.