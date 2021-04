Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente da própria enteada em Maceió

Vítima é menor de idade; crime foi denunciado à Polícia Militar por uma amiga da garota

Um homem de 31 anos foi preso, no bairro do Vergel do Lago, na madrugada desta sexta-feira (2), suspeito de estuprar a própria enteada. A vítima, segundo informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), era uma adolescente.

A denúncia de que o crime estava sendo praticado foi feita à Polícia Militar por uma mulher, que se identificou como amiga da garota menor de idade.

Ela contou que a adolescente estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto numa residência localizada nas proximidades da Praça Padre Cícero, no Vergel do Lago.

Militares do 1º Batalhão foram até o local e constataram o crime e perceberam que ali era o imóvel onde a vítima residia.

O suspeito, de identidade não revelada, foi conduzido pelos policiais para a Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de estupro.

Fonte: Gazetaweb.com