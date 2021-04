Pagamento da conta de energia pode ser feito pelo PicPay; Veja

A Enel, empresa provedora de energia elétrica em São Paulo, anunciou que agora seus clientes podem pagar suas contas de energia por meio do PicPay. A novidade ocorreu pela união da empresa a carteira digital, com intuito de facilitar a vida dos consumidores ao pagarem as contas de forma remota (online).

O acordo foi feito visando as possíveis vantagens com o novo serviço. Portanto, aumentar as condições de pagamento da fatura e ajudar no orçamento dos clientes seria benefício para a Enel. Já para o Picpay, seria impulsionar a utilização de meios digitais. O aplicativo está disponível para lojas digitais Android e iOS.

A partir de agora, quem optar em pagar a conta de energia usando o cartão de crédito pela primeira vez no aplicativo, terá direito a um cashback de até 40% sobre o valor da conta. O valor máximo estabelecido para retorno é de R$ 15, que é resguardado na carteira digital e disponibilizado para movimentações.

Importante mencionar, que o processo já está em vigência e será estendido até o dia 12 de maio de 2021, sendo válido para toda população dos 24 municípios de São Paulo que a Enel Distribuição cobre. Além disso, os pagamentos podem ser de contas atuais ou atrasadas.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, acesse o site da concessionária. A empresa atua em outras regiões do país, contudo, a promoção só é válida para os consumidores do estado de São Paulo.

PicPay lança cartão sem anuidade e com 5% de caschback

O PicPay faz saber aos interessados o lançamento de seu novo cartão, o PicPay Card. Com ele, o cliente não precisa gastar nada em anuidade e ainda ganha muito dinheiro de volta com o famoso cashback, que pode chegar a até 5%.

O cartão, disponibilizado pelo aplicativo de pagamentos, é um produto financeiro múltiplo, uma vez que conta com funções crédito e débito. O cartão, vale destacar, é internacional. Sendo assim, o cliente poderá utilizar tanto em estabelecimentos no Brasil, quanto no exterior.

As operações realizadas via cartão PicPay Card são feitas por meio do smartphone Android ou iPhone (iOS), que funciona como uma carteira eletrônica. Assim, é permitido que o usuário transfira os seus recursos, faça compras e e até mesmo invista os seus recursos (com rendimentos diariamente o equivalente à 100% do CDI).

Cartão PicPay Card

Quem pode solicitar

Assim como para abertura da conta PicPay, a idade mínima necessária para obter o PicPay Card na função débito é de 16 anos. Para o PicPay Card na função crédito, é preciso ter no mínimo 18 anos e a solicitação estará sujeita à análise e aprovação de crédito.

Físico e Digital