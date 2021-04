Pagamento do Auxílio Emergencial e o Aplicativo Caixa Tem

A Poupança Social Digital e o aplicativo Caixa Tem no pagamento do auxílio emergencial

A Poupança Social Digital da Caixa Econômica Federal é uma poupança social criada para pagar benefícios do governo para a população. Essa poupança foi utilizada para o pagamento do auxílio emergencial em 2020.

Além disso, o FGTS emergencial e o Bolsa Família também estão sendo vinculados à essa poupança. Sendo assim, no ano de 2020 o auxílio emergencial foi pago pela Poupança Digital, bem como, o FGTS emergencial de até um salário mínimo foi liberado nesta conta.

Caixa Econômica Federal é o agente pagador de benefícios do governo

A Caixa Econômica Federal como instituição pagadora dos benefícios vinculou o benefício do Bolsa Família à poupança digital, por isso, as famílias começaram a receber o valor referente ao benefício na Poupança Social Digital.

Os beneficiários do Auxílio Emergencial também irão receber o valor do benefício na Caixa Econômica Federal através da Poupança Digital Social. O gerenciamento das informações referente aos benefícios estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem.

Dessa forma, é possível realizar compras e transferir os valores de pagamentos. Além disso, a função de débito virtual também está habilitada para essa finalidade.

Aplicativo Caixa Tem é intuitivo e responsivo e facilita as movimentações referentes ao Auxílio Emergencial

Caixa Tem é um aplicativo criado para facilitar o acesso da população a serviços bancários essenciais dentro de sua Conta Digital Social.

Sendo assim, ele foi criado de uma maneira simplificada, intuitiva e responsiva, já que é adaptável a diversos tipos de tela. Além disso, o app também possui recursos direcionados para pessoas com necessidades especiais.

Consultas, pagamentos, compras e transferências

O Caixa Tem permite consultas, pagamentos de contas e boletos, compras, e também faz a leitura de QR Code para pagamento em estabelecimentos comerciais.

As cobranças feitas pelo aplicativo Caixa Tem possuem um limite de R$ 1.200,00. Já as transferências possuem um limite de R$ 600,00 por transação.

No entanto, a Poupança Social Digital limita a movimentação diária somando todas as transações. Esse limite diário de movimentação no app Caixa Tem é de até R$ 1.200,00.

Poupança Social Digital pode ser transformada em Poupança Digital

O Caixa Tem é exclusivo aos beneficiários do Auxílio Emergencial, Saque Emergencial do FGTS, Auxílio BEm (Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda), Bolsa Família e Abono Salarial do PIS.

A Caixa Econômica Federal oferece ao beneficiário a possibilidade de atualização cadastral para que a sua Poupança Social Digital seja transformada em uma Poupança Digital Caixa. No entanto, essa atualização é uma opção do usuário, não uma obrigatoriedade vinculada aos benefícios.