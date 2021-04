Pagar.me oferece mais de 40 vagas de emprego

A Pagar.me, empresa do Grupo Stone Co. que atua com foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas para pagamentos digitais, está com mais de 40 vagas abertas para diferentes funções. Contudo, a empresa tem previsão de contratar mais de 200 pessoas até julho, de modo a suportar a expansão do negócio.

As chances disponíveis atualmente são para as áreas de Marketing, Tecnologia e Comercial, nas posições de Analista de Data Analytics, Analista de Growth, Analista Comercial, Analista de Integração e Homologação, Analista de Onboarding, Analista de Pré Vendas, Demo Engineer, Líder de Squad, Analista de Automatização, Analista de Customer Success, Analista de Gestão de Vulnerabilidades, Analista de Risco e Modelagem, Analista de Risco e Modelagem Sênior, Pessoa Desenvolvedora de Produtos Internos, Pessoa desenvolvedora Front-end, Pessoa desenvolvedora Go, Pessoa DevOps, Pessoa Engenheira de Software, Product Manager, Pessoa Desenvolvedora de Node.js, Tech Manager, Test Engineer e muito mais!

A empresa mantém escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas como as oportunidades são, em sua grande maioria, para atuação no modelo de home office, pessoas de todas as regiões do Brasil são bem-vindas a participar do processo seletivo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e alguns benefícios, como vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e auxílio-academia. Os colaboradores que atuam na área Comercial recebem, ainda, uma comissão variável relacionada ao cumprimento de metas.

Como se inscrever

Está interessado em uma das vagas disponíveis atualmente na Pagar.me? Para participar do processo seletivo, basta cadastrar o currículos na página de vagas da empresa, disponível em https://boards.greenhouse.io/pagarme/.

Na plataforma é possível obter mais informações sobre as atribuições e os requisitos exigidos em casa uma das vagas. É importante notar, ainda, que todo o processo seletivo, assim como a admissão e o onboarding, serão realizados de forma totalmente online.