Pai de Jean Pyerre quebra silêncio sobre propostas para meia deixar o Grêmio; decisão fica para diretoria

O meio-campista Jean Pyerre vive um recomeço no Grêmio. Recuperado de lesões que atrapalharam sua sequência nas últimas temporadas, o camisa 10 retomou a titularidade e ganhou um novo ânimo com a chegada de Tiago Nunes, com quem trabalhou nas categorias de base. Logo em sua chegada, o treinador exaltou as qualidades do jovem, que está mais uma vez envolvido em especulações para ser negociado.









“É confiança por tudo que ele (Tiago) representou para ele (Jean) durante o período que eles tiveram na base“, disse o pai do meio-campista. “O professor é um legitimo professor. É compenetrado e centrado, sabe?“, adicionou Eduardo Corrêa, em entrevista ao Domingo Esporte Show, programa da Rádio Gaúcha.

Depois de passar por uma série de problemas físicos nas últimas temporadas, o meia visa ter sequência em campo para conseguir manter a regularidade. “Se tu pegar os três últimos anos, ele passou lesionado um ano e pouco. Ele jogou seis, sete partidas sendo o Jean Pyerre, mas logo lesionou de novo“, relembrou o pai.

Tiago Nunes e Jean Pyerre: dupla já havia trabalho lado a lado na base do Tricolor (Foto: Lucas Uebel/Flickr do Grêmio/Divulgação)



Em busca da melhor forma para ajudar cada vez mais o clube, o camisa 10 está na mira de equipes do exterior. Nos últimos dias, o Vancouver Whitecaps, do Canadá, que disputa MLS, liga dos Estados Unidos, surgiu como interessado, mas não está sozinho na disputa pela contratação. A situação está a cargo do presidente Romildo Bolzan Júnior é a saída não é descartada.

“Estão negociando, estão decidindo. Tudo é especulação. Não tem nada 100% confirmado. Existe o interesse deste time, da Europa e até dos países árabes. De concreto, de chegar na mesa do presidente, nada“, completou Eduardo Corrêa. Após a vitória diante do Ypiranga, o técnico Tiago Nunes afirmou desconhecer o interesse de fora em Jean Pyerre e indicou que conta com o jovem para a temporada 2021.