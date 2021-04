Pai de jogador do Atlético de Madrid diz que Flamengo e Grêmio foram atrás do atleta

Ricardo Torreira, pai do volante Lucas Torreira, que pertence ao Arsenal e está emprestado ao Atlético de Madrid até o fim da temporada, confirmou que Grêmio e Flamengo têm interesse na contratação do jogador de 25 anos. Em entrevista à emissora de televisão argentina “DirecTV Sports“, ele também falou sobre a intenção do Boca Juniors contratá-lo.

“Do Brasil surgiram times interessados, como o Flamengo ou o Grêmio”, revelou o pai de Torreira.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O meio-campista uruguaio tem contrato com os Gunners até junho de 2023, mas já manifestou o interesse de voltar à América do Sul. Sua intenção é poder ficar mais próximo da família, uma vez que recentemente perdeu a mãe, vítima da COVID-19.

Além da dupla de clubes brasileiros, Ricardo também falou sobre o interesse do Boca, que também disputará a atual edição da Conmebol Libertadores e quer reforços de peso para a competição. Torreira, inclusive, é torcedor assumido do Xeneize e já publicou fotos vestindo a camisa da equipe de Buenos Aires nas redes sociais.

“Ainda não existe nenhuma novidade sobre a possibilidade do Lucas vestir a camisa do Boca. O sonho dele de ir ao Boca não é de agora, vem de anos. Estamos procurando pelo clube, não por dinheiro”, prosseguiu.

Por último, o pai do jogador ainda brincou com a intenção do filho de deixar a Europa para voltar ao futebol sul-americano.

Só um louco como o meu filho pode querer sair da Europa para regressar à América do Sul”, finalizou.

Depois de se destacar no futebol italiano pelo Pescara e Sampdoria, Torreira disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Uruguai e, logo em seguida, foi contratado pelo Arsenal. Na Inglaterra, atuou por duas temporadas, com 89 jogos disputados e quatro gols marcados, e depois foi cedido por empréstimo ao Atleti, onde é reserva do técnico Diego Simeone.