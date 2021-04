Pai de Lucas Torreira revela interesse de Flamengo e Grêmio e onde o volante sonha em jogar

Importante na seleção uruguaia, Lucas Torreira não tem sido aproveitado no Atlético de Madrid, onde está emprestado pelo Arsenal, e cogita voltar ao futebol sul-americano. O Flamengo e o Grêmio são clubes que manifestaram o interesse no volante, segundo revelou o próprio pai do atleta.

– Do Brasil surgiram interessados, como o Flamengo e o Grêmio – disse Ricardo Torreira, em entrevista recente ao programa “De Fútbol Se Habla Así”, do canal “Direct TV Sports Argentina”.

O pai de Lucas, emprestado ao Atleti até junho deste ano, externou ainda que o meio-campista de 25 anos sonha em jogar no Boca Juniors, que já admitiu estar interessado em Torreira.

– Ainda não existe nenhuma novidade sobre a possibilidade do Lucas vestir a camisa do Boca Juniors. O sonho dele de ir ao Boca não é de agora, vem de anos. Estamos procurando pelo clube, não por dinheiro.

– Só um louco como o meu filho pode querer sair da Europa para regressar à América do Sul – completou Ricardo Torreira, em tom de brincadeira.

Torreira tem contrato com o Arsenal até junho de 2023 e custou 30 milhões de euros aos cofres do clube londrino, em 2018.

Revelado no Montevideo Wanderers, Lucas Torreira não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa, mais precisamente para defender as cores do Pescara, da Itália. No país, ainda jogou na Sampdoria.

Na última quarta-feira, a assessoria de imprensa do Flamengo negou que o clube esteja monitorando a situação de Lucas Torreira (veja mais aqui).