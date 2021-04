Pai de Viih Tube defende estratégia da filha no BBB21 e revela que família foi ameaçada · .

Pai de Viih Tube, Fabiano Morais conversou com o . sobre a participação da filha no BBB21. O produtor defendeu a estratégia usada pela youtuber no jogo, revelou que a família tem sofrido ameaças nas redes sociais e negou que a loira seja falsa. Ele ainda disse que Juliette Freire deve ser a campeã do reality da Globo e comentou sobre os “pais” da jovem dentro do confinamento.

“A Vitória é uma menina muito inteligente. Por ela ter 20 anos, que é a participante mais nova da edição, ela tá colocando muito marmanjo lá no bolso em questão de jogo. É o que eu falo para todo mundo que me pergunta: aquilo lá não é vida real, é um jogo. Então as pessoas não podem julgar o caráter, personalidade de uma pessoa porque tá jogando”, disse o ex-marido de Viviane Tube.

“Afinal vale um milhão e meio de reais. Como é que eu analiso o jogo da Vitória? Está sendo um jogo muito bom. Ela faz alianças, faz captação de votos, saber estratégia de com quem se aliar e não se aliar. Isso é uma estrategista. Mas não que ela seja assim aqui fora. Aí é completamente diferente. Ali é um jogo, não é vida real”, assegurou Morais.

O produtor ainda disse que acredita que a formação musical dela a ajudou a vencer a Prova do Líder na quinta (15). “A Vitória é uma menina muito inteligente. Ali no jogo ela tem uma perspicácia muito forte. Ela toca piano, e na música existe o metrônomo que é o mesmo tempo do segundo. Ela percebeu o jogo e começou a contar o timing”.

“Pela educação musical que ela teve, que você tem um metrônomo, tem um tempo. Então acho que ela comparou o tempo, com isso ela conseguiu. Mérito dela. Eu acho que ela ainda vai muito longe nesse jogo. Vou torcer muito, né? Mas quem decide é o público. Não somos nós. Por mim ela era campeã.”

Viih falsa?

O pai da youtuber também falou sobre a fama de falsa que o público atribuiu à jovem. “Brincadeira é brincadeira, mas ela não é falsa. Aquilo é um jogo, não é vida real. As pessoas têm que conviver com as pessoas. Ela tá há 70 dias… Como é que você vai ter intimidade para poder falar ‘isso aqui é minha melhor amiga’. Não tem, você não conhece a família, não conhece a pessoa direito”, ponderou ele.

“Chegou lá, cai de paraquedas. Entrou numa casa para poder jogar, e você criou algumas novas amizades. Você não tem acesso a família, internet, a rede social, nada do que tá acontecendo aqui fora. Você acaba se apegando a algumas das pessoas mais ou menos. Mas isso não quer dizer de ser falsa. Isso não acredito.”

Morais ainda negou que tenha alguma manipulação no reality show para ajudar Juliette, uma das favoritas da edição: “Eu acho que o jogo ali é verdadeiro, não existe nada armado. A edição do programa deste ano tava muito boa. A Juliette tá jogando muito bem também, ela é carismática, é um doce de pessoa, sempre esteve nos momentos difíceis com a minha filha. Como a Vitória também ficou do lado dela”.

“Na minha opinião, mesmo torcendo pela minha filha, mas eu acho que a Juliette está no caminho certo para ir para final e ser a grande vencedora… Mesmo torcendo pela minha filha”, entregou ele.

Ameaças na web

O produtor contou que os familiares da participante do BBB21 têm sofrido ataques nas redes sociais: “As pessoas acham que é vida real. A gente tem sido muito atacado por haters, por perfis falsos com ameaças. Eu acho isso tudo desnecessário porque aqui fora é uma vida completamente diferente”.

“Daqui 15 dias acaba tudo isso daí, a vida vai seguir. Daqui um mês ninguém lembra quem é Vitória do Big Brother. Eu achei desnecessário muitas coisas que aconteceram lá, essa história de cancelamento da Karol [Conká], Lumena [Aleluia]… As coisas aqui fora são diferentes”, completou.

Morais ainda afirmou que a equipe da filha tomará as medidas cabíveis contra as notícias falsas publicadas sobre a youtuber. “Eu acho que é uma crueldade o que as pessoas fazem para ganhar views, curtida e seguidor. As pessoas plantam notícias inverídicas, falsas. E tem gente que acredita”, lamentou. “A gente tem todos os prints de todas as fakes news que estão colocando. E a gente vai tomar as providências cabíveis. Falou? Vai ter que provar.”

Pais no reality

Verdadeiro genitor de Viih Tube, Fabiano especulou os motivos para a jovem encontrar tantos “pais” no BBB21 –ela já afirmou que Nego Di, Caio Afiune e Arthur Picoli são parecidos com o produtor. “Todo mundo é pai da Vitória. Eu falo que isso aí não é carência, é saudade. Às vezes tem relance que lembra né”, brincou ele.

“A Vitória é muito família, muita emoção. Acho que pelo tempo que ela tá sem contato com a família, sem saber o que tá acontecendo aqui fora… Qualquer coisinha que lembre alguém da família, ela já [compara] ‘parece meu pai’, ‘parece minha mãe’. Mas 99% por cento de nenhum dos três… Eu não tenho característica nenhuma”, explicou ele.

Sobre a comparação com Caio, o produtor rebateu: “Eu acho que [parece] muito pouco, acho que o meu lado mais paizão. Eu também gosto um pouco de sossego, de mato, chácara… Não que eu tenha, mas assim eu gosto desse lado mais caseiro, mais família. Isso sim, só e ponto. Minha personalidade é completamente diferente da dele”.

Morais contou que viu a cena da loira falando que Arthur se parece com ele: “Primeiro que eu não faço crossfit, começa por aí. Eu faço academia, mas não… Acho que não tem nada a ver, não”.

