Pai de Viih Tube diz ver mais sinceridade na sua amizade com Juliette do que com Thaís

Viih Tube jogou muito bem para escapar do paredão até esta semana no “Big Brother Brasil 21”. Mas agora que finalmente está na berlinda, dificilmente se livrará. Os memes da internet já brincam com a vibração da torcida contra a loura e a enquete no site do EXTRA mostra uma situação difícil para a jovem de 20 anos, que tem 95% dos votos.

— Se acontecer (a alta rejeição), ela vai tirar de letra. Vitória é muito madura e inteligente. E não fez nada que a desabonasse. Afinal, aquilo é um jogo, não é vida real. Daqui a um tempo isso passa. Ela já tá com a agenda cheia de compromissos. Vai trabalhar bastante e ocupar a mente — argumenta o músico Fabiano Moraes, o verdadeiro pai de Viih Tube (já que ela elegeu alguns na casa, como Nego Di).

Além dos tuítes que se multiplicam mostrando gatos num mutirão para a participante ser eliminada — ela foi muito criticada quando fez um vídeo aos 16 anos cuspindo na boca de um bichano —, as críticas à postura de Viih no “BBB 21” passaram dos limites aqui fora, onde fãs e família estão recebendo ameaças graves pela internet. Fora isso, a sister tem sido alvo de notícias falsas a seu respeito.

— Vamos entrar com processo legal. Já mandamos levantar todos os perfis no Instagram e no Facebook que colocam falas e diálogos do “BBB” (envolvendo a Viih) que não existem. Estão ameaçando os fãs de morte. A agência dela tem um departamento jurídico muito bom que está vendo isso. Se ela soubesse de alguma coisa desse tipo, abandonaria o programa. A Vitória se importa muito com a família — conclui Fabiano.

Mais de 1 bilhão no Youtube

Para ele, o primeiro paredão da sister tem alto nível de dificuldade, já que Fiuk e Gil se mostraram fortes.

— Neste ponto do programa, qualquer pessoa é forte. Mas ela podia ter pego alguém mais leve, né? (risos) — diz o músico, que se apega aos mais de 18 milhões de seguidores que a moça tem no Instagram e aos mutirões de votação.

Na noite em que foi ao paredão, a influenciadora bateu 1,1 bilhão de visualizações em seu canal no YouTube.

Já sobre os votos do confessionário, o namorado de Viih, Bruno Magri, avaliou que ela não teria como se salvar desta vez mesmo. O rapaz, também influenciador digital, quer que Fiuk deixe a casa.

“Gil e Viih jogam muito. Fiuk se aboletou o programa inteiro. Gosto muito dele, é uma boa pessoa. Mas, para o jogo, é fora Fiuk”, resumiu Bruno em seu Instagram.

Se as amizades que a jogadora fez na casa a levaram longe no “game”, isso também pode ajudar a tirá-la de lá. O pai defende o posicionamento da filha de não querer magoar ninguém e destaca sua relação com Juliette, participante que ele avalia já ter vaga na final: