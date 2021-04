pai e agente de Haaland vão conversar com quatro times ingleses após encontros com Real Madrid e Barcelona, diz jornal

A passagem dos representantes de Erling Haaland pela Espanha tornou, ainda que por algumas horas, o país o epicentro do mercado europeu. As reuniões de Alf-Inge Haaland e Mino Raiola com Barcelona e Real Madrid foram detalhadas em uma grande reportagem do jornal Mundo Deportivo.

Com direito a horários dos encontros e até mesmo detalhes como a aeronave que foi alugada para levar os agentes de Nice, na França, à Espanha (o jato Cessna Citation Sovereign 680), o diário revela que Alf-Inge e Mino Raiola conversaram por 6 horas e 52 minutos com dirigentes dos gigantes espanhóis.

No Barcelona, a primeira parada do dia, o presidente Joan Laporta foi o anfitrião. No Real Madrid, pela tarde, José Ángel Sánchez conduziu as conversas na ausência de Florentino Pérez.

Nestas reuniões, os gigantes ouviram o mesmo: tirar Haaland do Borussia Dortmund custaria 180 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão). Este valor, no entanto, segue sendo negociável.

Após a passagem pela Espanha, o destino da dupla nesta sexta-feira (02) é a Premier League. Na Inglaterra, Alf-Inge Haaland e Mino Raiola terão reuniões com Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Segundo revelado pelo jornal AS, também da Espanha, o clube de Pep Guardiola é o ‘agressivo’ na busca pelo atacante. Primeiramente pela questão financeira. E também porque o clube quer o norueguês para substituir Sergio Agüero, maior artilheiro da história dos Citizens, que está de saída ao fim da temporada.

Desde que chegou ao Borussia Dortmund, em janeiro de 2020, Haaland marcou 49 gols em 49 jogos. O contrato do atacante na Alemanha vai até junho de 2024.