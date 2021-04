Palestino e Melgar vencem e avançam à fase de grupos da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, foram definidos mais seis clubes que irão disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021. São eles: Aucas, do Equador, Metropolitanos, da Venezuela, River Plate, do Paraguai, La Equidad, da Colômbia, Melgar, do Peru, e Palestino, do Chile.

Para avançar de fase, o Palestino derrotou o Cobresal, também do Chile, por 2 a 1, em casa. Carrasco e Benitez marcaram para os anfitriões, enquanto Pol descontou. Na ida, houve um empate de 0 a 0.

Já o Melgar bateu o Carlos Manucci, do Peru, por 3 a 2, em seu estádio. Arias, Iberico e Cuesta anotaram os tentos dos mandantes, e Mifflin, contra, e Fernandez fizeram para os visitantes. A partida de ida, aliás, também foi vencida pelo clube da cidade de Arequipa, por 2 a 1.

O La Equidad, por sua vez, contou com gols de Garcia e Mena para vencer o Deportivo Posto-COL por 2 a 0, fora de casa, e avançar. Na ida, a equipe de Bogotá havia perdido por 2 a 1.

Agora, as equipes classificadas aguardam o sorteio da Conmebol, que será realizado nesta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), para saber quem elas enfrentarão na fase de grupos da Sul-Americana.

Confira outros resultados desta quinta-feira:

Guayaquil City-EQU 0 x 3 Aucas-EQU (ida: 1 x 2)

Puerto Cabello-VEN 0 x 1 Metropolitano-VEN (ida: 0 x 2)

River Plate-PAR 4 x 2 Guairena-PAR (2 x 1)