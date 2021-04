Palmeiras 1(3)x(4)2 Defensa y Justicia: veja o resumo e as estatísticas do título da equipe argentina

A partida final da Recopa Sul-Americana começou agitada. Logo com um minuto de jogo, houve uma reclamação de pênalti por parte do técnico do Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, alegando um toque de braço do zagueiro Luan, do Palmeiras. O árbitro não marcou nada, assim como o VAR.









Porém, o Verdão obteve um pênalti aos 18 minutos. Rony invadiu a área pelo meio e foi derrubado por Meza. O árbitro precisou do auxílio do VAR para assinalar. Raphael Veiga cobrou rasteiro, com força, e abriu o placar para o Verdão. Aos 27, os palmeirenses reclamaram de outro pênalti, em cima de Wesley. Dessa vez, nada foi marcado.

Minutos depois, no entanto, o Defensa y Justicia chegaria ao empate. Matías Rodríguez enfiou na frente para Pizzini, que tocou atrás. Braian Romero finalizou de primeira e deixou tudo igual em Brasília. Aos 36, brilhou a estrela de Weverton, defendendo um chute forte de Benítez.

Na segunda etapa, o Palmeiras ficaria com um a menos aos 23 minutos. Viña aplicou entrada dura em Frías e, com auxílio do VAR, o árbitro mostrou cartão vermelho ao uruguaio. A pressão do time argentino surtiu efeito. Nos acréscimos, Benítez soltou uma pancada de fora da área e colocou o Defensa y Justicia na frente.

Na prorrogação, o árbitro marcou mais um pênalti para o Palmeiras, de Unsain em Rony. Gustavo Gómez cobrou e parou em Unsain. O lance gerou confusão entre os dois bancos de reservas. Nas penalidades máximas, Luiz Adriano cobrou na trave, Weverton para fora, e o Defensa y Justicia sagrou-se campeão.

Palmeiras 1(3)x(4)2 Defensa y Justicia: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Palmeiras 42% x 58% Defensa y Justicia

Finalizações: Palmeiras 8 x 13 Defensa y Justicia

Finalizações no alvo: Palmeiras 5 x 6 Defensa y Justicia

Escanteios: Palmeiras 2 x 6 Defensa y Justicia

Impedimentos: Palmeiras 2 x 2 Defensa y Justicia

Faltas: Palmeiras 14 x 16 Defensa y Justicia

Cartões amarelos: Palmeiras 4 x 3 Defensa y Justicia

Cartões vermelhos: Palmeiras 1 x 1 Defensa y Justicia

Passes: Palmeiras 430 (80% de precisão) x 585 (64% de precisão) Defensa y Justicia

Desarmes: Palmeiras 21 x 14 Defensa y Justicia