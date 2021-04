[Palmeiras]: Abel Ferreira se irrita com títulos perdidos pelo Verdão e exige reforços, diz colunista; treinador está incomodado com fracasso em negociações | Bolavip Brasil

O Palmeiras foi derrotado pelo Defensa y Justicia nos pênaltis na última quarta-feira (14), no Mané Garrincha, pela Recopa Sul-Americana, e perdeu seu segundo título em um intervalo de apenas três dias.

Um dos mais incomodados com a situação foi o técnico Abel Ferreira, que ficou irritado com as cobranças, especialmente após a equipe alviverde também deixar escapar o troféu da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo.

Abel Ferreira, do Palmeiras, cabisbaixo. Foto: Getty Images



De acordo com o colunista Cosme Rímoli, do portal R7, o português está irritado com os últimos acontecimentos e exige reforços. Segundo informações veiculadas no blog do jornalista, o treinador pede a contratação de um artilheiro e um atacante canhoto há meses.

Abel durante partida entre Palmeiras e Defensa y Justicia. Foto: Getty Images



Palmeiras: fracasso em negociações deixa Abel Ferreira nervoso

O colunista ainda revelou que Abel Ferreira ficou incomodado com o fracasso nas negociações por Rafael Borré (River Plate), Ademir (América-MG), Valentín Castellanos (New York City) e Patrick (Internacional).

Conforme apuração de Rímoli, o comandante do Palmeiras quer jogadores com características distintas, sobretudo porque tem a convicção de que os rivais aprenderam a marcar o Verdão.