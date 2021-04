Palmeiras acerta dívida por Wesley e pagará R$ 48 milhões a ex-presidente do Criciúma

Um dos jogadores mais contestados pela torcida do Palmeiras, o volante Wesley, atualmente no CRB, ainda atormentava a cabeça dos dirigentes. Isso porque ainda havia uma dívida com Antenor Angeloni, ex-presidente do Criciúma, que ajudou a contratá-lo em março de 2012. Nesta quarta-feira (7), após longa disputa judicial, as partes chegaram a um acordo.









Inicialmente, a pendência era de R$ 60 milhões, mas foi negociado que o valor a ser pago seria de R$ 48 milhões. Antes bloqueados por conta do débito, os R$ 20 milhões referentes à transferência de Moisés ao Shandong Luneng, da China, serão utilizados no pagamento. O restante será parcelado em vinte vezes.

Há muito tempo Angeloni esperava uma resposta do Palmeiras em relação à contratação de Wesley. Em 2019, o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, viajou a Criciúma junto do então treinador Luiz Felipe Scolari para tentar chegar a um acordo com o ex-mandatário do clube local.

Na época da contratação, a ideia inicial da diretoria era fazer uma “vaquinha” para adquirir Wesley junto ao Werder Bremen, da Alemanha. Em 2010, ele havia sido um dos destaques do Santos de Neymar e Ganso, campeão do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O desempenho levou o volante a ser convocado por Mano Menezes para a seleção brasileira.

No entanto, a passagem de Wesley no Palmeiras foi completamente aquém do que se esperava. Em 2012, ele passou boa parte da temporada lesionado no joelho. Em 2013, foi importante na volta à Série A. Porém, em 2014, o rendimento no Brasileirão foi pífio, em um campeonato que quase gerou o terceiro rebaixamento do Verdão.