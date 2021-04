Palmeiras amplia série invicta em estreias na Libertadores

O Palmeiras venceu o Universitario nesta quarta-feira (21) por 3 a 2, em Lima, e manteve a sequência invicta em estreias na Libertadores. São 15 edições consecutivas sem derrota, com 12 vitórias e três empates no período. O Verdão disputa o torneio continental pela 21ª vez, sendo a sexta de maneira consecutiva.

ATUAÇÕES: Palmeiras vence com Veiga inspirado e Renan heroico

No período invicto, o Alviverde marcou 38 vezes e sofreu apenas 14 gols. Contra os peruanos, os tentos foram marcados por Danilo, Raphael Veiga e Renan. O Palmeiras defende o título da Libertadores e a competição não tem um campeão duas vezes seguidas desde o Boca Juniors, nos anos de 2000 e 2001.

O Verdão volta a campo na principal competição sul-americana pela segunda rodada do Grupo A, na próxima terça-feira, diante do Independiente del Valle, às 21h30, no Allianz Parque.