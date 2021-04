Palmeiras aumenta proposta por Ademir e ganha concorrentes na disputa pelo atacante

O Palmeiras segue em busca de reforços para a temporada e aumentou o valor para contar com Ademir. O atacante pertence ao América-MG e está na mira do clube desde o ano passado. A diretoria alviverde subiu um pouco mais de 10% no valor de R$ 3 milhões oferecidos anteriormente.

O clube mineiro entende que não é o suficiente e, além de uma quantia maior, pretende manter até 20% dos direitos econômicos do jogador. O Verdão também ganhou concorrentes na disputa por Ademir, uma vez que dois clubes brasileiros entraram em contato para saber da situação. Oferta, porém, somente o Palmeiras ofereceu ao Coelho.

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o América-MG não tem o desejo de se desfazer de um dos principais atletas do elenco neste momento e promete manter a queda de braço. Ademir foi titular na derrota para o Alético-MG, no último domingo (4), no Mineirão, pelo estadual de Minas Gerais.

Até o momento, o Palmeiras contratou um reforço para a temporada. Trata-se do volante Danilo Barbosa, cedido por empréstimo pelo francês Nice até o fim do ano.