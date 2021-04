Palmeiras aumenta proposta por Taty Castellanos para 4 milhões de dólares

O Palmeiras segue tentando a contratação do atacante Taty Castellanos. Nesta sexta-feira, a Gazeta Esportiva confirmou a informação do Globo Esporte de que o clube aumentou a proposta para 4 milhões de dólares por 70% do passe do atleta. O valor equivale, atualmente, a aproximadamente 22,4 milhões de reais.

Na primeira tentativa do Verdão, os valores giravam em torno de 15 milhões de reais. Entretanto, para liberar o jogador, o New York City pediu mais. O que muda é que, anteriormente, o time paulista negociava 60% dos direitos econômicos, e agora pede 70%, com o aumento da proposta.



Foto: Divulgação

Agora o Verdão corre contra o tempo para poder inscrever o atleta ainda na fase de grupos da Libertadores. Para isso, precisa fechar negócio até este sábado, podendo resolver questões burocráticas até antes da terceira rodada da competição. Caso isso não aconteça, o atleta só poderia jogar no mata-mata.

Taty Castellanos seria o segundo reforço do Palmeiras na temporada. O clube anunciou apenas o meia Danilo Barbosa até o momento. Pelo New York City, o atacante fez 73 jogos e 19 gols.