Palmeiras aumenta proposta por Valentin Castellanos para R$ 22,5 milhões e aposta em ‘nova negociação’ por acerto; New York tenta renovação

O Palmeiras fez uma nova oferta ao New York City pela contratação do centroavante Valentin Castellanos. O ESPN.com.br apurou a informação com fontes ligadas ao clube paulista. A proposta agora é de 4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 22,5 milhões.

O Grupo City pediu 6 milhões de dólares, cerca de R$ 33,7 milhões. Porém, o Palmeiras aposta na boa relação do emprésario Paulo Pitombeira, que é quem está intermediando a negociação, para concretizar o negócio.

A ideia do Verdão é quitar o valor em um prazo de dois anos, uma vez que deve ter um fluxo de caixa mais equilibrado e sem comprometer o orçamento apertado de 2021.

O Palmeiras não dá a negociação como ‘próxima de um acerto’, mas admite que houve uma evolução e que pode ter êxito. O ESPN.com.br apurou ainda que há também uma proposta do New York City para uma renovação de contrato com Castellanos e aposta na boa relação do atleta com a comissão técnica pelo êxito.

Nas últimas semanas, a reportagem acompanha de perto a tentativa do Palmeiras em contar com o argentino. A princípio, as propostas do time paulista foram recusadas, muito por conta do valor considerado baixo e pela luta contra o câmbio, já que uma negociação em dólar custa seis vezes mais em relação ao real.

O que ainda mantinha viva a esperança do Palmeiras no negócio era o fato do Grupo City aceitar condições diferentes para o pagamento. A ideia do Verdão desde o início era buscar um parcelamento ou uma extensão no prazo para quitar a dívida.

Além disso, o Palmeiras poderia envolver na negociação algum nome de talento da base, uma vez que o Grupo City tem interesse nas joias do Verdão. Com isso, o grupo norte-americano poderia ter a prioridade na compra de algumas das revelações do time paulista, facilitando assim um acordo final por Castellanos.

Após a perda da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, o departamento de futebol do Palmeiras entendeu que é necessária a contratação de um nome de peso para o setor de ataque, e Castellanos se encaixa no perfil pedido pela comissão técnica e da diretoria.