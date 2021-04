Palmeiras busca 4º título sul-americano; veja ranking de taças entre os 12 grandes do Brasil

Nada melhor do que superar a perda de um troféu com a possibilidade real de ganhar outro. Pois é justamente essa a motivação do Palmeiras para esta quarta-feira (14), às 21h30.

Dias após ver o Flamengo levantar a Supercopa do Brasil, o Verdão recebe o Defensa y Justicia, no Mané Garrincha, em Brasília, pela decisão da Recopa Sul-Americana.

Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o time paulista pode até empatar para ser campeão. O Defensa, por sua vez, precisa vencer por diferença de dois gols, já que vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Se terminar a noite com o caneco, o Palmeiras subirá mais um degrau no ranking de conquistas sul-americanas entre os chamados 12 grandes clubes do futebol brasileiro.

🥇🥈 Las medallas de la CONMEBOL #Recopa ya están en el Mané Garrincha, listas para #Palmeiras y #Defensa, ¿quién se llevará la dorada? 🇧🇷🇦🇷 As medalhas da CONMEBOL #Recopa já estão no Mané Garrincha, prontas para @Palmeiras e @ClubDefensayJus. Quem leva a dourada? pic.twitter.com/CEvmHoAVAQ — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) April 13, 2021

Até aqui, o Alviverde tem três títulos: duas Conmebol Libertadores, em 1999 e 2020, e a Copa Mercosul de 1998. Está empatado com o Vasco e acima apenas de Corinthians (dois), Botafogo (um) e Fluminense (zero). Vale lembrar que, fora do grupo dos grandes, há o Athletico-PR, campeão da Copa Sul-Americana de 2018, sob comando de Tiago Nunes.

O primeiro colocado do ranking é o São Paulo, que ostenta oito canecos continentais: são três Libertadores, duas vezes a Recopa Sul-Americana e mais um título de Sul-Americana, Conmebol e Supercopa da Libertadores.

Logo atrás aparecem Santos, com seis troféus, e mais Cruzeiro, Grêmio e Internacional, empatados com cinco cada. Atlético-MG e Flamengo completam a lista, com quatro conquistas, onde o Palmeiras espera estar daqui algumas horas.

Veja o ranking completo: