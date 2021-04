Palmeiras coloca 4 jogadoras na seleção da rodada do Prêmio ESPN Bola de Prata feminino

Atual campeão, o Corinthians começou o Brasileirão Feminino de 2021 muito bem e é a única equipe 100% na competição após duas rodadas. Nessa 2ª rodada, o alvinegro venceu a forte Ferroviária, fora de casa, com um gol de Gabi Zanotti, a artilheira da competição com dois gols.

Um dos destaques do Corinthians, a camisa 10 foi a melhor jogadora dessa 2ª rodada (nota 8) e é uma das representantes do time na seleção do ESPN Bola de Prata ao lado da lateral direita Paulinha, a volante Grazi e a atacante Jhenifer, além do técnico Arthur Elias.

Outro time paulista que vem forte na competição e com bastante representantes na seleção no Bola de Prata é o Palmeiras, que empatou na estreia contra a Ferroviária e ganhou do Avaí/Kindermann fora de casa nessa 2ª rodada. Após a boa vitória por 3 x 0, o alviverde emplacou quatro jogadoras na seleção: a zagueira Tainara, a lateral direita Camilinha, a volante Katrine e a atacante Bia Zaneratto.

Outros destaques nessas duas primeiras rodadas são também a meia Fabi Simões e a zagueira Isa Haas, do Internacional, e a goleira Flávia Guedes, do Real Brasília, que pegou um pênalti nessa 2ª rodada na vitória sobre o Botafogo.

A seleção do Bola de Prata Feminino após a 2ª rodada ficou assim: Flávia Guedes (Real Brasília), Paulinha (Corinthians), Isa Haas (Internacional), Tainara (Palmeiras) e Camilinha (Palmeiras); Grazi (Corinthians), Katrine (Palmeiras), Gabi Zanotti (Corinthians) e Fabi Simões (Internacional); Jhenifer (Corinthians) e Bia Zaneratto (Palmeiras). Técnico Arthur Elias (Corinthians).