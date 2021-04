Palmeiras consegue virada no segundo tempo e vence o Guarani pelo Paulistão

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2021, o Palmeiras venceu o Guarani por 2 a 1 em Campinas. Andrigo fez o gol da equipe da casa, enquanto Mateus Ludke (contra) e Willian anotaram os tentos palmeirenses.

Com esse resultado, o Verdão, que encara o Mirassol no domingo (25), segue em 3º lugar no Grupo C, com 12 pontos, dois atrás do Novorizontino e oito do Red Bull Bragantino. O Bugre enfrenta o Santo André na segunda-feira (26) e permanece com oito pontos, atrás de Santos e Mirassol no Grupo D.

COMEÇO PERFEITO DO BUGRE



Novamente com um esquema de três zagueiros, o Palmeiras começou a partida com a posse de bola no campo de defesa e buscando lançamentos longos. O Guarani conseguia atacar a equipe adversária com mais facilidade.

A equipe da casa pressionava e conseguiu abrir o placar. Danilo Barbosa cortou cruzamento para a entrada da área. Andrigo dominou, cortou Renan e bateu de fora da área, no canto direito de Vinícius Silvestre.

LANCE INACREDITÁVEL



Os meias palmeirenses apareciam pouco na partida, não conseguindo acionar os jogadores mais avançados. Do outro lado, o Guarani perdeu uma oportunidade de ouro para ampliar o marcador.

O Verdão recuou a bola para Vinícius Silvestre e Matheus Davó foi pressionar. O goleiro deu um bico para frente, mas Henri, o estreante da noite, errou o movimento do cabeceio e a bola foi para trás, se oferecendo para Davó. O atacante, livre na área, chutou fraco, e Vinícius fez a defesa e afastou o rebote.

VERDÃO PARA NA TRAVE



Os comandados de Abel Ferreira, com 30 minutos, não tinham realizado uma finalização ao gol. Se com a bola rolando o Verdão não ameaçava, a solução veio na bola parada.

Gustavo Scarpa cobrou falta pelo lado direito. A bola, ao desviar na barreira, subiu e foi parar no travessão de Rafael Martins.

FINAL MALUCO NO PRIMEIRO TEMPO



Aos 43 minutos, Andrigo lançou Davó. O atacante venceu a marcação e soltou chute potente da entrada da área para balançar as redes. Contudo, o VAR analisou a jogada e viu impedimento, invalidando o gol.

Sobrou tempo para o Palmeiras empatar a partida. Aos 46, Gabriel Menino cruzou pela direita. Gustavo Scarpa, sozinho na área, tentou desviar, mas errou o movimento. A bola veio diretamente em Mateus Ludke e entrou no gol.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO

ABEL MUDA, E O BUGRE PERDE MAIS CHANCES



Na volta do intervalo, Abel Ferreira fez quatro alterações na equipe, buscando melhorar na etapa final da partida. Apesar das mudanças, o Guarani iniciou a segunda etapa melhor.

Aos 8 minutos, Andrigo roubou a bola de Scarpa no ataque e tocou para Davó. De frente para o gol, ele errou o alvo e mandou para fora.

QUEM NÃO FAZ…



Ao decorrer do segundo tempo, o Palmeiras vinha controlando a posse de bola e passava a chegar mais no campo de ataque, enquanto a equipe da casa focava no contra-ataque e tinha dificuldades na conclusão das jogadas. Não demorou para o Verdão virar o jogo.

Aos 24, Gustavo Garcia correu até a linha de fundo e devolveu atrás para Zé Rafael. O meia ajeitou para o pé esquerdo e deu lindo cruzamento fechado. Willian apareceu na segunda trave e completou para as redes.

O autor do segundo gol se igualou a Edmundo como o 65º atleta com mais jogos na história do Palmeiras – ambos com 223. Ainda, o camisa se tornou o 46º maior artilheiro do clube, alcançando Arce e Carrone, ambos com 57.

Nos 15 minutos finais, o Guarani foi com mais ímpeto ao ataque, mas pecou no capricho e acabou derrotado.

FICHA TÉCNICA

Guarani 1 x 2 Palmeiras – Campeonato Paulista



Data: 23 de Abril de 2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Robson Ferreira Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois, Alberto Poletto Masseira e José Henrique de Carvalho

GOLS: Andrigo (13 ’1ºT) (1-0), Mateus Ludke (contra) (46 ’1ºT) (1-1) e Willian (24 ’2ºT) (1-2)

Cartões amarelos: Rodrigo Andrade e Bidu (GUA); Renan (PAL)

Cartão vermelho: –

GUARANI (Técnico: Allan Aal)

Rafael Martins; Matheus Ludke (Éder Sciola, 29/2ºT), Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Tony, 14/2ºT) e Andrigo (Pablo, 29/2ºT); Davó (Rafael Costa, 23/2ºT), Júlio César e Bruno Sávio (Régis, 23/2ºT)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Vinícius; Mayke (Garcia, 1/2ºT), Henri (Rafael Elias, 1/2ºT), Danilo Barbosa, Renan e Matías Viña (Esteves, 1/2ºT); Felipe Melo, Gabriel Menino (Zé Rafael, 1/2ºT) e Gustavo Scarpa (Danilo Barbosa, 23/2ºT); Willian e Wesley (Giovani, 14/2ºT)