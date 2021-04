Palmeiras conta com lance de sorte, vira sobre o Guarani em Campinas e volta a vencer no Paulista

O Palmeiras contou a sorte na noite desta sexta-feira (25). Pelo Campeonato Paulista, a equipe, mesmo jogando mal, venceu de virada o Guarani por 2 a 1, no Brinco de Ouro. Andrigo abriu o placar para o time da casa, enquanto Mateus Ludke, contra, e Willian construíram a virada.

O resultado melhora a situação do Palmeiras no Grupo C. Com 12 pontos, o Alviverde é terceiro colocado e pode encerrar a rodada a dois pontos do Novorizontino, que enfrenta o Santos.

O Bugre, por sua vez, segue com 8 pontos com o Santos logo atrás e pode encerrar a rodada mais longe dos rivais, dependendo de resultado santista.

O Palmeiras chegou a campo para seu quinto jogo em uma sequência de 16 dias, tendo que jogar, praticamente, a cada 48 horas. Por isso, o técnico Abel Ferreira optou por poupar muitos de seus titulares.

Dentro de campo, os donos da casa se mostraram superiores desde os primeiros minutos, criando mais chance e conseguindo pressionar o Palmeiras em sua defesa. Não à toa, Andrigo abriu o marcador em chute da entrada da área aos 14 minutos.

Pouco depois, o time ainda teve a chance de ampliar, com Matheus Davó. O atacante recebeu a bola livre depois de pixotada do zagueiro Henri, mas chutou fraco quando ficou de frente para Vinícius.

O zagueiro e o atacante ainda protagonizaram outro grande lance aos 43 minutos, quando Davó o venceu em corrida e conseguiu ampliar o marcador. O lance, porém, foi anulado por impedimento.

Na sequência, Scarpa, que tinha criado a única chance de perigo do time da capital em uma cobrança de falta, cabeceou mal, mas Mateus Ludke desviou contra o próprio gol, empatando a partida.

No segundo tempo, com a partida mais equilibrada, o time de Abel Ferreira conseguiu a virada. Zé Rafael cruzou na medida para Willian que, mesmo com pouco espaço, conseguiu colocar de chapa nas redes.

Os dois times voltam a entrar em campo pelo Paulista nos próximos dias. No domingo (25), o Palmeiras encara o Mirassol. No dia seguinte, o Guarani encara o Santo André.

Gustavo Scarpa comemora gol do Palmeiras contra o Guarani Cesar Greco/SE Palmeiras

Guarani 1 x 2 Palmeiras

GOL: Andrigo (GUA) e Mateus Ludke (contra) e Willian (PAL)

GUARANI: Rafael Martins; Mateus Ludke (Éder Sciola), Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Tony) e Andrigo (Pablo); Bruno Sávio (Régis), Júlio César e Davó (Rafael Costa). Técnico: Allan Aal

PALMEIRAS: Vinicius; Danilo Barbosa, Henri (Rafael Elias) e Renan; Mayke (Gustavo Garcia), Felipe Melo, Gabriel Menino (Zé Rafael), Viña (Esteves) e Scarpa; Willian e Wesley (Giovani). Técnico: Abel Ferreira

– Palmeiras encerra sequência de três jogos sem vitória no Paulista

– O Palmeiras não acertou uma finalização no primeiro tempo

– Willian marcou seu 55° gol com a camisa do Palmeiras

Classificação

– Palmeiras: 3° lugar do Grupo C, com 10 pontos

– Guarani: 2° lugar do Grupo D, com 9 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nesta semana.