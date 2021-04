Palmeiras divulga lista com 50 inscritos para a Libertadores; veja nomes e numeração

Atual campeão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras divulgou neste sábado a lista com os 50 jogadores inscritos na competição, que começa sua fase de grupos a partir desta terça-feira.

São 31 jogadores do elenco profissional e outros 19 da base. Dentre os atletas do time principal, somente Danilo Barbosa fará sua estreia na competição sul-americana.

