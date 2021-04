‘Palmeiras e Flamengo montaram elencos por anos’

O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, participou nesta terça-feira do SportsCenter, da ESPN Brasil, e comentou a enorme expectativa criada em torno do milionário elenco montado pela equipe de Belo Horizonte entre 2020 e 2021.

Na entrevista, o dirigente salientou que o Galo está entre as equipes mais fortes do país, mas ressaltou que é “insanidade” prometer títulos à torcida já nesta temporada.

“Estamos entre as quatro, cinco equipes (mais fortes do país). É muito difícil fazer previsões no futebol brasileiro, pois é muito nivelado. É chover no molhado falar nisso. O Galo não pode pensar em ser coadjuvante. Não tenho prometer título, pois seria insanidade da minha parte”, afirmou, revelando que a taça que os torcedores mais pedem é a do Campeonato Brasileiro.

“Eu tenho certeza que, se você perguntar para 10 torcedores do Galo, nove desejam o Campeonato Brasileiro, pelo longo período que não conquistamos e que escapou recentemente. Mas a gente sabe que o caminho das copas, como Libertadores e Copa do Brasil, muitas vezes acaba se desenhando. Meu desejo pessoal é poder fazer parte de um trabalho que levaria o Galo à conquista de um Brasileiro. Mas a Libertadores começa para nós semana que vem e também é objeto de desejo. É uma caminhada muito difícil, mas que vamos perseguir até o final, com certeza”, ressaltou.

Sobre as muitas críticas recebidas pelo técnico Cuca no último domingo, após a derrota para o rival Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, Caetano disse que a diretoria e a comissão técnica do Atlético terão que “aprender a conviver” com a pressão que foi gerada pelas várias contratações feitas nos últimos meses, principalmente para o meio-campo e o ataque.

Rodrigo Caetano durante entrevista coletiva do Atlético-MG Pedro Souza/Agência Galo/Atlético-MG

No entanto, Caetano também pediu paciência e citou os exemplos de Flamengo e Palmeiras, clubes que dominam o futebol nacional atualmente, para lembrar que nem sempre um time encaixa no ano em que é montado, sendo muitas vezes necessário que passem alguns anos até que aconteça a famosa “liga”.

“Toda a expectativa gerada quando você não tem resultado de forma imediata eu creio que é muito em cima do nosso revés do último domingo. É natural que venham cobrança e frustração. Nós temos que trabalhar dentro do nosso planejamento. Temos muitas coisas importantes a serem disputadas ao longo do ano. O Galo retornou à Libertadores, voltou ao seu lugar, que são as grandes competições. Esperamos ser protagonistas em todas elas. Mas sabemos que o tamanho da expectativa é grande”, admitiu.

“As duas equipes que disputaram a Supercopa do Brasil (Flamengo e Palmeiras) em algum momento aumentaram o número de contratações e investimentos. Mas não foi em 2019 e 2020, que foi quando ambas conquistaram títulos. Se você for ver, elas foram montando os elencos bem antes disso. E, depois, o investimento foi diminuindo, porque houve necessidade apenas de reforços pontuais. O Galo hoje está num processo anterior a esse. O time está montando o elenco e investindo nas categorias de base. E tomara que, no futuro, possa também chegar ao ponto só de fazer contratações pontuais. Mas esse é o nosso estágio”, argumentou.

“A gente não controla, nem pretende controlar, essa ansiedade de todos para que os resultados venham de forma rápida. É algo que a gente terá que conviver e não podemos deixar que algo externo entre no nosso trabalho diário”, complementou.

“Nosso elenco é muito recente. Mesmo que as contratações tenham acontecido em grande número, elas ocorreram no decorrer de 2020, muitas delas no 2º semestre, e algumas em janeiro e fevereiro de 2021. O elenco montado é muito recente, e o desafio agora é transformá-lo em um time competitivo”, encerrou.

