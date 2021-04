Palmeiras e Jailson têm negociação avançada por mais um ano de contrato; clube tem outras duas prioridades no elenco

O Palmeiras está próximo de acertar a renovação de contrato do goleiro Jailson. A informação foi obtida pela reportagem do ESPN.com.br ainda na última quarta-feira.

Peça-chave no título do Campeonato Brasileiro de 2016, o experiente arqueiro de 39 anos é visto como terceiro goleiro neste momento e deve assinar o vínculo de extensão por mais um ano nos próximos dias.

Jailson chegou ao Palmeiras ainda na reta final de 2014 e foi um dos nomes mais importantes do elenco em 2016 ao substituir o então lesionado Fernando Prass. Na oportunidade, Jailson foi um ‘paredão’ e ajudou o time a quebrar um tabu de 21 anos sem títulos brasileiros.

O contrato atual do goleiro vai até o final de 2021 e deve ser assinado até o final de 2022. Além de Jailson, o Palmeiras trabalha internamente com as renovações de contrato de Willian e Felipe Melo.

Os experientes nomes do elenco são alvos de demais equipes. Por conta disso, o Palmeiras vê como ‘importante’ a permanência dos dois nomes. O atacante Willian é alvo do Fluminense, mas o salário ainda é um empecilho para o acerto com o Tricolor das Laranjeiras.

No caso de Felipe Melo, o tempo de contrato deve ser tema de debate, uma vez que o volante busca um acordo de mais dois anos com o clube paulista. O multicampeão pelo clube tem 37 anos e completa 38 em junho deste ano.