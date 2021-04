Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP para tentar acabar com sequência negativa

Neste domingo, o Palmeiras entra em campo pelo Campeonato Paulista para enfrentar o Botafogo-SP, em jogo válido pela sexta rodada. O time vem de três resultados negativos, e precisa reagir antes da estreia na Libertadores.

A última semana não foi nada boa para o Verdão. Primeiro perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Flamengo nos pênaltis, depois a Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia e, nesta sexta-feira, saiu derrotado no clássico contra o São Paulo, em casa.

Por conta dos maus resultados, o muro do Allianz Parque foi pichado logo após o Choque-Rei, com exigências de novas contratações, saída de jogadores e que o time “acorde”.

E os comandados de Abel Ferreira terão esta chance neste domingo. Ainda não se sabe qual time será escalado devido à maratona de jogos e, principalmente, a estreia do Palmeiras na Libertadores, marcada para quarta-feira, contra o Universitario. Para o jogo deste domingo, o treinador português não conta com Lucas Lima, Gabriel Veron e Breno Lopes, lesionados.

Por outro lado, o Botafogo-SP também não chega ao confronto no melhor momento. O time de Ribeirão Preto é o terceiro colocado no grupo A com apenas cinco pontos em seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas. Entretanto, vem de um bom resultado contra o Ituano, tendo ganhado de 2 a 1 fora de casa.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X PALMEIRAS

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 18 de abril de 2021, domingo

Horário: 20h00 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leonardo Tadeu Pedro

VAR: Vinícius Furlan

Botafogo-SP: Igor; Rodrigo Ferreira, Fabão, Victor Ramos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt e Michel; Dudu, Richard e Neto Pessoa.

Técnico: Argel Fucks

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Kuscevic, Luan, Victor Luís; Zé Rafael, Danilo e Patrick de Paula; Gustavo Scarpa, Willian, Rafael Elias.

Técnico: Abel Ferreira