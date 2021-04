Palmeiras estreia na Libertadores em busca de marcas históricas na competição

Em busca do tricampeonato , o Palmeiras estreia, nesta quarta-feira (21), na Copa Libertadores da América, contra o Universitário, do Peru. Nesta edição, o atual campeão atingirá marcas importantes para o futebol brasileiro, superando rivais em diferentes aspectos.

Com a participação neste ano, o Verdão está presente em 21 edições do torneio, tornando-se o brasileiro com mais aparições na Liberta, ao lado de Grêmio e São Paulo. Além disso, o Maior Campeão Nacional chegará a 200 jogos no campeonato e poderá, se vencer duas vezes, ultrapassar o Grêmio, que foi eliminado antes da fase de grupos, como o mais vitorioso dentre os times do Brasil.

Além disso, caso conquiste o título, o Alviverde será o primeiro bicampeão consecutivo desde o Boca Junioes, que levantou o trofeu em 2000, batendo a equipe paulistana, e 2001.

A estreia do Palmeiras na Libertadores, contra o Universitário, do Peru, ocorre nesta quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Lima, situado na capital peruana.