Palmeiras ‘foge’ de grupo com brasileiro pelo segundo ano seguido; veja como fica a chave

O Grêmio não conseguiu passar pelo Independiente del Valle depois de sair atrás no jogo de ida disputado no Paraguai e ficará de fora da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Quem pode ter comemorado o fato de ‘escapar’ do Tricolor é o Palmeiras.

O Alviverde sorteado no grupo A, ficará ao lado de Del Valle, Defensa y Justicia, da Argentina, e o Universitario, do Peru, iniciando a campanha na próxima semana.

A primeira partida do time comandado por Abel Ferreira será na próxima quarta-feira (21), fora de casa. O atual campeão estreará contra o Universitario.

Na sequência, o adversário será o campeão da Copa Sul-Americana de 2019 e algoz do Grêmio, Independiente del Valle, duelo que ocorrerá no Allianz Parque, no próximo dia 27 de abril.

O terceiro jogo ocorrerá, novamente fora de casa, no dia 4 de maio, contra o Defensa y Justicia, atual campeão da Copa Sul-Americana e rival na final da Recopa.

Este foi o segundo ano seguido em que o Palmeiras escapou de um grupo contra um time brasileiro. Em 2020, o Alviverde poderia ter enfrentado o Corinthians em sua chave, mas o rival foi eliminado para o Guaraní na segunda fase da Pré-Libertadores.

Veja abaixo o calendário de jogos do Alviverde:

1° rodada:

21/04 (quarta) – Universitario x Palmeiras

21/04 (quarta) – Ind. Del Valle x Defensa y Justicia

2° rodada:

27/04 (terça) – Palmeiras x Ind. Del Valle

28/04 (quarta) – Defensa y Justicia x Universitario

3° rodada:

04/05 (terça) – Defensa y Justicia x Palmeiras

05/05 (quarta) – Ind. Del Valle x Universitario

4° rodada:

11/05 (terça) – Ind. Del Valle x Palmeiras

12/05 (quarta) – Universitario x Defensa y Justicia

5° rodada:

18/05 (terça) – Palmeiras x Defensa y Justicia

18/05 (terça) – Universitario x Ind. Del Valle

6° rodada:

27/05 (quinta) – Defensa y Justicia x Ind. Del Valle

27/05 (quinta) – Palmeiras x Universitario