Palmeiras: Matías Viña responde qual campeonato da Europa gostaria de jogar caso deixe o clube: ‘Gosto muito’

Um dos destaques do Palmeiras nas campanhas vitoriosas da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil em 2020, Matías Viña concedeu entrevista para a rádio uruguaia Sport 890.

Questionado sobre o interesse do futebol do velho continente, Viña apontou qual liga mais gosta e que poderia explorar todo o seu pontecial no futuro, caso deixe o clube paulista.

“Assisto muito futebol, gosto muito, pela intensidade, a Premier League. Usa muito os laterais. É um liga que gosto muito”, disse.

Por conta do bom futebol apresentado no clube paulista, o uruguaio passou a ser observado pelo futebol europeu. O Milan foi um dos times apontados como interessados.

O lateral-esquerdo, que veio do Nacional a partir do mapeamento de ponteciais jogadores que o Palmeiras faz na América do Sul, revelou que o maior sonho que tem com a camisa alviverde é vencer o Mundial de Clubes.





“A real, real? O Mundial é um sonho, sei que é muito difícil, mas é o Mundial. Um Mundial seria algo incrível”, disse Viña, que esteve presente na competição da temporada 2020, quando o Palestra caiu nas semifinais para o Tigres.

Desde que chegou ao Palmeiras, Viña entrou em campo por 51 oportunidades e marcou três gols. Além dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo uruguaio também conquistou o Campeonato Paulista.