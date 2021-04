[Palmeiras]: Meia do Verdão deve receber proposta em breve e pode deixar o Brasil, diz jornalista | Mercado da bola

O Palmeiras pode perder uma peça importante do elenco em breve. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, Raphael Veiga está em alta no mercado da bola e deve receber propostas para deixar o Verdão na metade do ano.

Durante o programa Os Donos da Bola da última sexta-feira (09), o profissional afirmou que uma fonte revelou que o jogador alviverde será procurado por um time da Rússia para se transferir ao futebol internacional.

Comemoração de gol de Raphael Veiga, do Palmeiras. Foto: Getty Images



Nicola ainda contou que Veiga já foi assediado por equipes do Brasil e do exterior. Conforme apurado pelo jornalista, o Grêmio e um clube árabe também tiveram interesse na contratação do meia.

“Falei com uma pessoa do estafe dele e na metade do ano deve pintar proposta de um clube russo. O Raphael vem sendo assediado por clubes do Brasil e do exterior. O Grêmio e um time do mundo árabe já quiseram ele”, explicou.

Raphael Veiga foi um dos destaques do Palmeiras na temporada passada

Vale lembrar que, na temporada passada, Raphael Veiga foi um dos destaques do Palmeiras. De acordo com dados do site especializado ‘oGol’, o meia marcou 18 gols em 2020 – dois pela Libertadores.