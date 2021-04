Palmeiras nao perdoa e Corinthians vira piada na Páscoa: “Verdadeiro chocolate”, brinca clube sobre 4 a 0 no Brasileiro

O Palmeiras não esquece da grande temporada que teve em 2020. Além dos três títulos, entre eles a tão sonhada Copa Liberadores da América, o Verdão também comemora o fato de ter goleado o arquirrival Corinthians, no Allianz Parque, por 4 a 0, no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (4) de Páscoa, o clube não deixou barato e brincou com o rival nas redes sociais.









“Feliz Páscoa, família Palmeiras. Aproveitamos a data para relembrar de um verdadeiro chocolate!”, disse o perfil do Maior Campeão do Brasil em sua conta no Instagram. Horas mais tarde, o Palestra decidiu continuar brincado com os rivais e fazendo a festa de sua torcida.

Isso porque foi publicado um vídeo no Twitter que reúne uma sequência de jogos contra os rivais Santos, São Paulo, Corinthians, todos relembrados por conta dos placares adjetivados como ‘chocolates. Os jogos que estiveram há disposição do público além do massacre contra o Corinthians foram os 4 a 0 contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2019 e o 4 a 0 contra o São Paulo pelo campeonato nacional de 2016.

O Palmeiras, que está há 10 dias sem jogos devido à suspensão do Campeonato Paulista, que só deve retornar no dia 11 de abril, volta a campo na próxima quarta-feira (7), para encarar o Defensa Y Justicia pelo 1º jogo da final da Recopa Sul-Americana. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 14, a princípio em Brasília. No meio dos confrontos contra o time argentino, o Alviverde Imponente decide o título da SuperCopa do Brasil contra o Flamengo também na capital federal.