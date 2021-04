Palmeiras nunca enfrentou Del Valle, mas tem retrospecto positivo contra times equatorianos

Na noite desta terça-feira, o Palmeiras disputa a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, recebendo o Independiente Del Valle, do Equador. Esta é a primeira vez na história que os times se enfrentam.

Apesar de não ter experiências contra o adversário desta noite, o Verdão defende um retrospecto positivo contra equipes equatorianas. No total, foram 18 jogos, com 12 vitórias, quatro derrotas e dois empates, com 46 gols marcados e 17 sofridos.

O último embate do Alviverde com um time do Equador foi no dia 2 de dezembro de 2020, quando goleou o Delfín em casa por 5 a 0 na Libertadores.

Agora, a expectativa dos palestrinos é ampliar as marcas positivas, além de sair vitorioso do primeiro confronto de sua história com o Independiente Del Valle. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.