Palmeiras perde para a Inter de Limeira nos acréscimos e se complica de vez no Paulistão

A chance de classificação do Palmeiras para o mata-mata do Campeonato Paulista é cada vez menor. Nesta quinta-feira, a equipe recebeu a Inter de Limeira, no Allianz Parque, e foi derrotada por 1 a 0 com gol de Bruno Xavier nos acréscimos.

Com três rodadas por disputar, a equipe alviverde agora está 6 pontos atrás do Novorizontino, segundo colocado do Grupo C, em que duas equipes se classificam. Já a Inter de Limeira chegou aos 12 pontos e está na segunda colocação do Grupo A.

Jogando com uma equipe alternativa por conta da sequência de jogos, o Palmeiras começou melhor e teve uma grande chance de abrir o placar antes dos cinco minutos, quando Felipe Melo, sozinho na pequena área, não conseguiu aproveitar rebote de Jefferson Paulino e chutou para fora.

O jogo se manteve movimentado até os 30 minutos, com a equipe alviverde tendo uma boa chance com Esteves, que bateu por cima, e os visitantes respondendo com Rafael Santos obrigando Weverton a fazer boa defesa.

Depois que Gustavo Scarpa obrigou Jefferson a fazer uma defesaça com um chute de longe, o jogo caiu bastante de ritmo até o intervalo.

Felipe Melo e Roger disputam bola em Palmeiras x Inter de Limeira

Logo na volta do intervalo, a Inter de Limeira assustou. O centroavante Roger, que teve passagens por Ponte Preta e Corinthians, recebeu belo cruzamento e cabeceou da pequena área, carimbando a trave de Weverton.

O ritmo do jogo, porém, foi bastante baixo. Aos 27 minutos, Abel Ferreira tentou mudar o cenário promovendo as entradas de Luiz Adriano e Rony.

Logo no primeiro lance em campo, o centroavante recebeu cruzamento de Veiga e obrigou Jefferson a fazer boa defesa.

Mas foi a Inter de Limeira quem chegou ao gol nos acréscimos. Aos 49 minutos da segunda etapa, Esteves falhou, Bruno Xavier roubou a bola, deu uma caneta no lateral e bateu cruzado para marcar o gol que definiu o placar.

Palmeiras 0 x 1 Inter de Limeira

GOL: Bruno Xavier (INT)

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Danilo e Viña; Gabriel Menino (Luiz Adriano), Felipe Melo, Zé Rafael (Raphael Veiga), Scarpa (Patrick de Paula) e Lucas Esteves; Willian (Rony) e Wesley (Giovani); Técnico: Abel Ferreira

INTER DE LIMEIRA: Jefferson, Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Thalisson Kelven e Rafael Santos; Rondinelly (Pedro do Rio), Deivid, Felipe (Welinton), Igor Henrique (Thiaguinho) e Lucas Lamoglia (Bruno Xavier); Roger; Técnico: Thiago Carpini

– Das 15 finalizações do Palmeiras na partida, apenas 2 foram no alvo

– O Palmeiras cometeu 18 faltas na partida, contra 11 da Inter de Limeira

– Apesar da Inter de Limeira ter tomado 10 gols no campeonato, o goleiro Jefferson ainda não foi vazado no Paulistão

