Palmeiras | Saiba quando o Palmeiras pode ganhar se conquistar a Recopa e a Supercopa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (7), o Palmeiras enfrenta o Defensa y Justicia, em Buenos Aires, pelo primeiro confronto da Recopa Sul-Americana. Para decidir quem será o campeão, terá o jogo da volta, que acontece no dia 14 de abril, em Brasília. Nesse meio tempo, o Verdão entra em campo mais uma vez para decidir um título, agora com o Flamengo, pela Supercopa do Brasil.

Se sair com a conquista do título nos confrontos, o Palmeiras poderá embolsar até R$ 12 milhões, quantia super válida em tempos de pandemia e cortes no orçamento. Para o jogo entre o campeão da Libertadores contra o da Sul-Americana, o valor em jogo é de R$ 7 milhões. Já a Supercopa valerá cerca de R$ 5 milhões, mesma premiação do ano passado.

Palmeiras campeão da Libertadores 2020. (Foto: Getty Images)



Caso a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira não consiga conquistar os títulos, mesmo assim ainda receberá uma quantia importante pelas participações nos torneios. R$ 4,2 milhões da Recopa e R$ 2 milhões da Supercopa.